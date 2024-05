Emerson Pereira apresenta projeto de lei “Não dê esmolas, dê oportunidade” 

De acordo com o vereador, iniciativa visa conscientizar a população a não doar dinheiro às pessoas em situação de rua.

O vereador Emerson Pereira (PSD) apresentou na 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na última segunda-feira (29.abr), um projeto de lei para que a Prefeitura de Votuporanga crie uma campanha socioeducativa para a população não doar esmolas.

Com o título de “Não dê esmolas, dê oportunidade”, a iniciativa do vereador visa conscientizar a população à não realização desta prática a pessoas em situação de rua.

Segundo o parlamentar, a doação de esmola intensifica a mendicância, exploração infantil, uso de drogas e álcool, evasão escolar, entre outros. Mesmo sem intenção, a doação acaba contribuindo para manter essas pessoas na rua, expostas a todos os tipos de violência e até dependência química e de álcool.

“Nossa sociedade está sofrendo com as pessoas em situação de rua: as famílias, comerciantes e população em geral. São pessoas que não querem nada com nada, atormentam a vida dos cidadãos de bem. Como já falei, o poder público e as entidades oferecem caminhos para o recomeço, mas eles não querem”, afirmou.

Emerson acredita que um dos meios para diminuir a quantidade de pessoas em situação de rua é conscientizar a sociedade a não doar esmola, pois o dinheiro seria utilizado para compra de álcool e drogas.

Segundo Emerson, a campanha socioeducativa deverá orientar a população sobre o tema, como palestras, panfletagens, publicações e comunicações oficiais.

Deverá conter ainda placas e cartazes informativos com os dizeres “Não dê esmolas, dê oportunidade”, que serão afixados em pontos estratégicos de áreas com grande circulação, como semáforos, escolas e comércio.

As placas e os cartazes serão expostos em locais visíveis ao público, possuindo texto escrito em letras maiúsculas, de fácil leitura, que permita visualização à distância.