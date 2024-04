Emergência da Santa Casa de Votuporanga funciona desde 1946

Pronto Socorro da Instituição atende somente casos muito urgentes e emergenciais pelo SUS.

A Santa Casa de Votuporanga foi inaugurada em 1950, contudo a fundação da Emergência e de alguns setores aconteceu ainda antes disso, em 1946. Nessas mais de sete décadas de história muita coisa mudou dentro da Instituição, uma delas sendo o protocolo de urgência e emergência.

“O Nosso Pronto Socorro atende somente emergências pelo SUS. Fora emergências, o paciente que chega na Santa Casa vem regulado, encaminhado de outras unidades de atendimento”, explica o Dr. Chaudes Ferreira Da Silva Junior, coordenador da rede de urgência e emergência do município de Votuporanga.

A primeira linha de atendimento para casos ‘Não Urgentes’, representado pela cor azul, são os casos de menor complexidade e sem problemas recentes. O paciente deve ser atendido em Consultórios Municipais ou Unidades Básicas de Saúde. Logo em seguida, temos os ‘Pouco Urgentes’, de cor verde, que são os casos menos graves, que exigem atendimento médico, mas o paciente pode ser assistido nas Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) ou atendimento ambulatorial.

O próximo nível são os casos ‘Urgentes’, na cor amarela, que são de gravidade moderada, onde o paciente possui condições clínicas para aguardar. Esses podem ser atendidos também em UPAs, pelo SAMU e algumas vezes pela própria Santa Casa. “Os casos ‘Muito Urgente’ e ‘Emergência’, laranja e vermelho respectivamente, são casos graves e gravíssimos, que precisam de atendimento o mais rápido possível, tento até mesmo risco de vida. São esses que atendemos aqui no PS da Santa Casa”, fala o Coordenador.

A distinção entre os níveis de urgência é de extrema importância, explica Dr. Chaudes, que continua: “Precisamos que as pessoas que tenham casos menos graves procurem os Consultórios Municipais, UBS ou o UPA, assim os casos que precisam mesmo da nossa atenção têm nossa prioridade. Se um paciente piorar ou um profissional da saúde constatar que ele precisa vir para Santa Casa, vamos recebê-lo”.

Um exemplo disso são os casos de Acidentes Vascular Cerebral (AVC), onde na maioria das vezes o paciente vai ao Pronto Atendimento ou liga para o SAMU com sintomas e é prontamente redirecionado para Santa Casa. “O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil hoje. Pensando nisso, a Santa Casa promoveu a qualificação e treinamento de um protocolo de AVC, onde o paciente passa por avaliação médica, exame de tomografia e medicação em até 60 minutos da sua chegada na emergência”, explicou o coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Dr. João Ricardo Leão.

A medicação, conhecida como Trombólise, diminui em até em até 3 vezes as chances do paciente ficar incapacitado, além de aumentar as chances do mesmo não desenvolver sequelas graves. A Santa Casa usa essa medicação desde o começo de março.

“Em caso de dúvida em onde procurar atendimento, podemos sempre ligar no SAMU pelo 192. Muita gente não sabe, mas o SAMU também presta esse tipo de serviço, eles têm um médico regulador que ajuda a direcionar pacientes. Assim, quem precisa mais recebe o tratamento mais rápido.”, finaliza Dr. Chaudes.