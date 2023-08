Embarque com a Biblioteca Municipal “Castro Alves” na 15ª edição da Viagem Literária

Atividade integra o módulo ‘Contação de Histórias’ e será nesta terça, dia 22 de agosto, em dois períodos.

Pode entrar, a casa é sua… ou melhor, a biblioteca é toda sua! Nesta terça-feira (22.ago), a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá mais uma edição do programa Viagem Literária, através do módulo ‘Contação de Histórias’, às 9h e às 14h, na Biblioteca Municipal. O objetivo é estimular o hábito da leitura, formando assim, novos leitores e fortalecendo vínculos com as bibliotecas.

A atividade lúdica será repleta de brincadeiras, músicas, dança e muita imaginação através de personagens encantados. A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura e acontece sempre em bibliotecas públicas em parceria com as Prefeituras.

Novos módulos

Dando continuidade ao cronograma do programa literário, outros dois módulos serão realizados, o de ‘Oficinas e Encontros com Escritores’ e ‘Oficinas de Escrita Criativa’, dias 17 de outubro e 7 de novembro, respectivamente, também na Biblioteca Municipal.

Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.