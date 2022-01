Em Votuporanga, Abraham Weintraub parafraseia Jesus Cristo: “Você que já votou no PT e se arrependeu, está perdoado, vá e não peque mais” 

Ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial se reuniu com apoiadores na Câmara Municipal na manhã desta quinta-feira; ele ainda reafirmou apoio à Jair Bolsonaro e disse não ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP recebeu na manhã desta quinta-feira (27.jan) a visita do ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial Abraham Weintraub. Encontro que teve como anfitrião o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), representando o Legislativo Municipal, reuniu lideranças políticas regionais como Hery Kattwinkell.

Weintraub sempre muito afiado em suas respostas, marca que o tornou polêmico e considerado extremista, aproveitou para refutar o que afirma parte da imprensa, que ele teria rompido com os interesses de Jair Bolsonaro (PL); inclusive, pontuou que vota no presidente da República para reeleição.

Quanto ao imbróglio de uma candidatura ao governo de São Paulo, no mesmo intento que Tarcísio Freitas, atual ministro da Infraestrutura e publicamente indicado do presidente para o pleito, Abraham contemporizou e explicou que ainda não é candidato ou pré-candidato a nada, mas que poderá ser.

Em um tom mais brando, o ex-gestor da Educação do Brasil explicou o mal-estar envolvendo parte do bolsonarismo e afirmou que tanto ele, quanto o presidente da República possuem os mesmos princípios: “Continuo gostando do presidente, não me arrependo de ter ajudado, de ter sido um dos primeiros apoiadores, dois anos antes da eleição e pretendo votar no presidente Bolsonaro para a sua reeleição, mas não é segredo para ninguém que eu não gosto da turma que se aproximou dele. Eles entraram por uma porta e eu sai pela outra. No mesmo dia que o Fábio Faria entrou num ministério, eu sai, Ciro Nogueira, Flávia Arruda, Valdemar da Costa Neto, são nomes que eu não gosto e espero que o presidente consiga tourear, mas eu tenho receio, pois meu avô sempre falava passarinho que dorme com morcego acorda de ponta-cabeça”, detalhou.

Abraham afirmou que como paulista deseja trabalhar por São Paulo e reiterou que a vida pública precisa de renovação. “Se a gente fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito que sempre foi feito e com as mesmas pessoas, o resultado vai ser igual. O que você acha que vai acontecer colocando esse pessoal aí? Vai ser igual ou pior, chega, pô. A quantidade de coisa errada que tem nesse Estado, tanta coisa ruim, está na hora de mudar”.

Em sua passagem por Votuporanga que terminaria tumultuada, após questionamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro, sobre o que consideraram ser posicionamentos contrários à base, nas redes sociais, Weintraub chega deixar a mesa de convidados por alguns instantes, mas retorna.

Porém, Abraham antes de ir embora de Votuporanga, deixaria seu tom polêmico aflorar e parafraseia Jesus Cristo. Ao ser questionado sobre uma vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro, disparou: “Eu diria o seguinte: você que já votou no PT e se arrependeu, está perdoado, vá e não peque mais”.