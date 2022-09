Em visitas a municípios, deputado Carlão Pignatari presta contas do mandato a eleitores

Presidente da Alesp esteve na quinta-feira em Votuporanga, Mirassol, José Bonifácio, Nova Aliança, Sales, Irapuã e Urupês.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari realizou campanha em sete municípios nesta quinta-feira (22.set): Votuporanga, Mirassol, José Bonifácio, Nova Aliança, Sales, Irapuã e Urupês. Nas visitas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aproveitou para prestar contas do seu mandato aos eleitores.

“Sou o deputado do interior de São Paulo. Tenho a região noroeste paulista no meu coração. Foi onde eu nasci, cresci e tenho minha família. São mais de 150 municípios representados pelo meu mandato. Nosso trabalho é constante e não pode parar. Por isso, peço o seu voto nessas eleições para deputado estadual, número 45.232”, disse, a eleitores.

Com o trabalho do Carlão, a região tem cerca de R$ 4,8 bilhões previstos em investimentos nas mais diversas áreas: saúde, educação, infraestrutura, habitação, social, segurança pública, serviços públicos, entre outros. Uma das principais ações é a recuperação de rodovias e estradas vicinais, com investimentos de R$ 1 bilhão.

Em Votuporanga, por exemplo, Carlão trabalhou para concretizar o “desfavelamento” dos bairros Matarazzo e Esmeralda. A ideia é construir 185 casas que serão lar para mais de 200 famílias. Em José Bonifácio, uma das principais ações é o anel viário que ligará a BR-153 (rodovia Transbrasiliana) à SP-425 (rodovia Assis Chateaubriand), e o recape da ligação com o rio Tietê.

As cidades de Sales, Urupês, Irapuã, Nova Aliança e Mirassol não ficam de fora do radar do deputado. Juntas, elas foram beneficiadas com cerca de R$ 192 milhões em recursos para as prefeituras e instituições. As ações beneficiam os setores de saúde, educação, infraestrutura urbana, habitação, segurança pública e causa animal.

Em Mirassol, o deputado visitou o Hospital e Maternidade Mãe do Divino Amor. Ele se reuniu com a diretoria e funcionários da unidade, e visitou as instalações. No seu mandato como presidente da Alesp, os parlamentares aprovaram diversas leis de apoio às instituições de saúde, como aumento de repasses e isenção de impostos para equipamentos médico-hospitalares.