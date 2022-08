Em visita ao FLIV alunos visitam stands de editora e livraria e realizam doações e trocas de livros

Durante a visita eles receberam informações sobre livros expostos, escrita e até arte gráfica. Entre essas turmas, as preferências foram livros da literatura infantil e ficção.

por Andrea Anciaes

Alunos de várias escolas puderam na última quarta-feira (17/08) visitar os stands da editora Universos e livraria Espaços no FLIV.

Durante a visita puderam receber informações sobre livros expostos, escrita e até arte gráfica. Entre essas turmas, as preferências foram livros da literatura infantil e ficção.

O escritor André Gandolfo e dono da editora Universos estava presente e junto da também escritora e contadora de histórias Karen Rodrigues puderam responder às perguntas dos alunos sobre diversos livros que estavam expostos no stand da editora, dar dicas sobre a escrita e até contar alguma história, transmitindo seus ensinamentos de uma forma muito proveitosa.

“Ver a editora cumprindo seu papel e permitindo que as crianças, que são o berço do futuro, ampliem seu repertório cultural, conheçam e apreciem a literatura e também que sintam-se motivados a escreverem (literalmente) seus próprios destinos me deixa muito feliz”, disse André com entusiasmo.

Ao final da visita os alunos puderam logo ao lado do stand da editora fazer troca e doação de livros em um stand permanente da Tv Tem que é aberto à comunidade!