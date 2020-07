Em vídeo, Juninho declara apoio a Jorge Seba

O ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão (PSDB), publicou um vídeo ontem (22) em sua página do Facebook onde deixa o seu apoio ao pré-candidatura a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB).

No vídeo de pouco mais de um minuto, Juninho confirma que não será candidato nas eleições de novembro próximo . “Como cidadão me senti na obrigação de me posicionar por amor a esta cidade. Há quatro anos, eu e a maioria dos votuporanguenses, escolhemos o Dado para prefeito. Naquele momento, ele era o candidato natural, devido as suas ações como deputado federal em prol de Votuporanga. Mas, infelizmente, ele não foi como esperávamos. Considero a eleição desse ano uma das mais importantes da nossa história, já que ainda não sabemos as consequências dessa pandemia”.

Marão disse ainda que “não podemos eleger alguém com um histórico de briga, discórdia e critica, isso poderá fazer Votuporanga voltar pra trás. O Seba é uma pessoa que tem a capacidade de unir a cidade de novo”.