Em um mês, “Prato Solidário” entrega mais de 15 mil marmitas em Votuporanga

Projeto envolve parceria com entidades e recebe doações da sociedade civil e empresários.

Há um mês, no dia 15 de abril, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga implantou o programa “Prato Solidário” em parceria com entidades assistenciais da cidade. De lá pra cá, mais de 15 mil marmitas já foram distribuídas para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou risco social.

O programa consiste na arrecadação de doações de alimentos de pessoas e empresas e o Fundo Social direciona estes mantimentos a oito entidades que contam com estrutura para confeccionar as marmitas e direcioná-las às famílias que apresentam necessidades.

Desde o início do projeto, a presidente do Fundo Social, Rose Seba, tem visitado as entidades parceiras e auxiliado como voluntária no preparo das refeições e entrega das marmitas. “Essa união de forças entre entidades, Poder Público e sociedade está levando alimento para a mesa de milhares de famílias necessitadas. Isso nos honra e nos deixa motivados para seguir em frente. Também quero expressar minha gratidão a todos os parceiros envolvidos no projeto”.

O presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Waldenir Cuin, parabenizou a iniciativa. “Todos nós somos diferentes, mas todos nós sentimos fome. Neste momento, estamos priorizando o atendimento a fome, aqui não tem pior, nem melhor. Por isso que Votuporanga é diferenciada. Porque, aqui, nós pensamos no coletivo, nas necessidades.”

As entidades que atuam na distribuição das marmitas são Apae, Recanto Tia Marlene, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes, Lar Beneficente Celina, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Comunidade São Francisco de Assis e Igreja Adventista.