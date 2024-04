Em SP, Jorge Seba pede nova alça de acesso à Rodovia Euclides da Cunha 

Em viagem a São Paulo, com agenda no DER, prefeito de Votuporanga solicitou melhorias que envolvem acessos às duas rodovias que cortam o município.

O prefeito Jorge Seba esteve em São Paulo nesta semana com vasta agenda de reuniões em busca de melhorias para Votuporanga. Entre os órgãos estaduais, Seba esteve no DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), para solicitar novos acessos às rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini, que cortam a cidade; e também esteve na CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) buscando informações sobre o andamento do desfavelamento.

DER

No Departamento de Estradas de Rodagem, Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e da presidente do Fundo Social, Rose Seba, participou de reunião com o Superintendente Coronel Sérgio Codelo, encontro que foi marcado por intermédio do deputado Carlão Pignatari, e que contou também com a participação da chefe de gabinete do deputado, Karina do Carmo.

“Discutimos sobre a construção de um novo acesso na Rodovia Euclides da Cunha, próximo ao posto do Vilar, e também a manutenção do acesso próximo à Indústria Cosmo. Além disso, tratamos da duplicação da Rodovia Péricles Bellini (SP-461) e de um viaduto ligando o Jardim Barcelona ao 6° Distrito Industrial”, disse o prefeito.

Na oportunidade, também foi discutido a respeito do projeto do viaduto sobre a Rodovia Péricles Bellini (SP-461), ligando a cidade à Estrada Municipal Nelson Bolotário (conhecida como “Subida da Morte”), e sobre a pavimentação das vicinais VTG-378 (Chaparral) e VTG-040 (Jambolão).

Desfavelamento do Matarazzo

Na CDHU, o prefeito Jorge Seba junto com o vice-prefeito Cabo Valter e sua esposa Rose Seba acompanharam o andamento do desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. A agenda foi com o diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, e sua equipe e contou também com a participação do gerente regional da CDHU, Osvaldo Carvalho, do deputado Carlão Pignatari e da sua chefe de gabinete, Karina do Carmo.

“Nos informaram que nos próximos dias devem ser destravados os últimos detalhes do processo licitatório para o início da ordem de serviço de construção das 185 casas. Aguardamos ansiosos por essa obra, tendo em vista que toda a infraestrutura do novo Conjunto Habitacional já está pronta”, disse o prefeito que também agradeceu ao apoio do deputado Carlão, que conseguiu intermediar essa importante conquista e trabalha junto ao Governo do Estado para a liberação das obras.