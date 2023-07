Em sinal de reconciliação com Tarcísio, Bolsonaro deve se hospedar no Palácio dos Bandeirantes na semana que vem 

Governador paulista é afilhado do ex-presidente, mas relação passou por estremecimento nos últimos dias. Tarcísio e Bolsonaro se desentenderam em reunião sobre a reforma tributária, criticada pelo ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se hospedar novamente no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, na próxima semana. A previsão é de que Bolsonaro chegue na terça (25.jul) e vá embora na quarta (26), de acordo com um interlocutor do governo paulista.

Trata-se de mais um aceno do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao aliado, na esteira da inelegibilidade do ex-presidente e da “reconciliação” entre os dois após a reunião polêmica sobre a reforma tributária com parlamentares do PL.

O ex-ministro da Infraestrutura tem adotado uma postura de distanciamento dos bolsonaristas mais radicais, mas mantém uma relação próxima a Bolsonaro.

O ex-presidente já havia se hospedado no Palácio dos Bandeirantes, no começo de junho.

Em São Paulo, Bolsonaro deve ir a um evento de filiação do PL. A presença do ex-presidente foi anunciada por um vereador aliado em uma postagem em rede social.

Bolsonaro também busca se aproximar da base em São Paulo de olho nas eleições municipais. O PL deve mesmo ficar com a vice em uma chapa com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). A ideia de lançar um candidato próprio perde força na cúpula do partido, por falta de nomes competitivos na maior capital do país.

*Com informações do g1