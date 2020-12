Em sessão extraordinária Câmara aprova polêmico “Pacotão de Natal”  

Os projetos dominaram a pauta política no município nas últimas semanas e movimentaram os bastidores, até mesmo coleta de assinaturas contra as propostas que suspenderia os repasses patronais ao Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) e o que tiraria a obrigatoriedade de nomeação de 50% dos cargos comissionados para servidores efetivos, reduzindo esse percentual para 10% ocorreram, mas não convenceram os vereadores a votarem contra.

Quanto à aprovação do projeto que suspende os repasses patronais ao Votuprev, Thiago explicou que a medida é “uma afronta aos servidores, pois eles alegam que é para o bem de nossa cidade, mas o bem da nossa cidade fica às custas de nossa aposentadoria, do nosso instituto. Dizem que vai ser devolvido e que será devolvido com juros, porém isso sai da despesa pública com pessoal. Por exemplo, na Educação que tem recursos próprios, que vêm do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para gastos com pessoal, na hora dele (Executivo) parar essa conta com juros ele vai inchar o gasto com pessoal e nunca sobra para fazer nenhuma melhoria para o servidor, alegando que gasto com a folha já está saturado”.