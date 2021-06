Em seis meses de Governo, Saúde recebe investimento de R$45 milhões

Foram desenvolvidas ações para todas áreas da cidade, como social, econômica, ambiental, cultural; desfavelamento entra em nova fase e obras do governo estadual são confirmadas para o município.

O prefeito Jorge Seba chega à marca de seis meses à frente da Prefeitura de Votuporanga nesta quarta-feira (1/7). Entre as ações já desenvolvidas, o investimento de cerca de R$45 milhões em saúde e a conquista de importantes obras para o município, como a nova escola estadual que será construída no bairro Pacaembu e o desfavelamento.

Diversos projetos já concretizados mostram a atuação do governo junto à população. Entre eles, a recuperação da ponte do 6º distrito destruída por conta de uma forte chuva e que foi realizada em menos de 30 dias, com custo quase zero. A população de Simonsen já conta com o retorno da ambulância exclusiva para a comunidade.

Também já foi concluída a troca de 5.800,00 metros de tubos da rede de água do bairro Pacaembu, exigido pelo prefeito junto à empresa. Os trabalhos agora seguem para reta final, com aplicação de novo asfalto na área que recebeu a melhoria.

“A saúde tem recebido muita energia, mas também não paramos os nossos trabalhos em todas as demais áreas. A cidade precisa continuar com seus serviços garantidos para a população”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Entre os recursos já destinados para a cidade, o de R$1,5 milhão que será direcionado para a obra de revitalização da av. Emílio Arroyo Hernandes, no cruzamento com a av. Prefeito Mário Pozzobon. A obra permitirá melhorias no trânsito e valorização daquela área. Já o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) liberou no dia 29 de junho o recurso de R$1.061.377,30 para melhorias nas galerias de águas pluviais em trechos da avenida da Saudade e nas ruas João Demétrio e Nivaldo Hernandes, beneficiando toda a população do bairro Parque Friozi. Para a mobilidade, foram conquistados R$1 milhão, por meio do deputado federal Geninho Zuliani, para a construção da ciclovia na Estrada do 27, com toda a infraestrutura e garantindo mais segurança para os ciclistas.

Saúde

A saúde tem sido prioridade do governo municipal. Entre as novidades, a reestruturação do sistema de saúde voltado para casos de sintomas gripais e a criação de leitos para quadros leves, moderados e graves. A UPA é a Central de Atendimento à Covid-19, com 12 leitos. No início de abril, em tempo recorde, a Prefeitura colocou a disposição para os votuporanguenses o Hospital de Campanha.

O Hospital é um dos únicos do Estado e está instalado anexo à Santa Casa, com 23 leitos de suporte ventilatório, além de hemodiálise. No local, os pacientes recebem tratamento especializado enquanto aguardam leitos em Unidades de Terapia Intensiva. “Já foram mais de 200 pessoas atendidas. O Hospital de Campanha tem cumprido a sua missão de ajudar a salvar vidas. Agradecemos a todos os empresários que nos ajudaram a colocar de pé essa estrutura”, destacou o prefeito Jorge Seba, que determinou, por conta do agravamento da pandemia, a prorrogação de mais 30 dias, com manutenção com recursos do Poder Executivo, já que a previsão e que atendimento ocorreria até julho. Em junho, por intermédio do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, o governo estadual destinou R$1,2 milhão para custeio do atendimento.

Também já está funcionando em Votuporanga, o Ambulatório Pós-Covid, instalado no Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon. Além de médico, estão disponíveis fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e educador físico com equipamentos e materiais necessários no processo de reabilitação de pacientes que tiveram sequelas causadas pelo vírus.

Além do atendimento à Covid, Jorge Seba também determinou a continuidade de todos os serviços de saúde e deu início a novos, como o funcionamento do aparelho de ultrassom doado pelo Rotary Club de Votuporanga. O equipamento está instalado no Consultório Municipal Daniele Lamana – Parque das Nações e utilizado, preferencialmente, para mulheres e gestantes.

A mudança da Unidade de Coleta de Sangue para o novo prédio, próximo à Santa Casa de Votuporanga, permitiu que outro projeto fosse iniciado. Os trabalhos para a instalação de aparelho de raio-x no Mini Hospital do Pozzobon já começaram e devem ser concluídos nos próximos meses. “Essa é uma das nossas metas do Plano de Governo, que já no início estamos conseguindo concluir, para dar ainda mais qualidade no atendimento público de saúde para aquela população”, comemorou Seba.

A Prefeitura de Votuporanga também já recebeu R$500 mil do governo estadual, por meio do deputado Carlão Pignatari. O recurso permitirá ampliar a realização de exames para melhor atender a população. Atualmente, 5.600 exames de endoscopia, ultrassom, raio-x e colonoscopia integram a lista de demanda reprimida.

Desfavelamento e Habitação

Uma das marcas do governo tem sido o acolhimento social da população. Uma das primeiras ações realizadas por Jorge Seba foi pleitear o desfavelamento do Matarazzo e Esmeralda, conquista alcançada em abril. A área de 77.660,00 metros quadrados destinada a implantação de unidades habitacionais já foi definida em decreto para fins de desapropriação e será próximo do local onde atualmente moram as famílias beneficiadas, que terão acesso garantido a serviços como saúde, educação e mobilidade. Nesta semana, Jorge discutirá o projeto das 180 casas diretamente na Secretaria Estadual da Habitação.

A solicitação para construção de 18 casas populares em Simonsen já foi encaminhada ao governo estadual e novos projetos também devem ser viabilizados para Votuporanga.

Atendimento Social

Para atender a outra demanda provocada pela pandemia, diversas ações estão sendo desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade, como o programa “Prato Solidário”, que esta semana alcançou a marca de 30 mil marmitas entregues. Além disso, também estão desenvolvidos projetos como “Móveis Solidários”, “Roupas Solidárias” e a campanha “Aquece Votu”. A ação “Votu Solidária” também recebeu apoio nas atividades desenvolvidas, em prol de contribuir com aqueles que mais precisam.

Economia

Para enfrentar o novo momento econômico vivido no mundo, em Votuporanga diversas ações estão sendo elaboradas. Além das constantes visitas realizadas pelo prefeito Jorge Seba à investidores, novas leis já foram pensadas para tornar a cidade ainda mais atrativa. Entre elas, o projeto que foi entregue esta semana na Câmara de Vereadores que prevê que empreendimentos com mais de 200 funcionários contem com benefícios determinados pela lei municipal que instituiu a política de desenvolvimento econômico. O texto original contempla, até então, empresas com mais de mil colaboradores.

Outra novidade pioneira na região, é a criação do Comitê de Retomada Econômica, que permitirá a união de diversos setores da cidade, que juntos encontrarão estratégias para aproveitar e criar oportunidades de negócios.

Recapeamento

Também já começou em Votuporanga um amplo programa de recapeamento asfáltico. Na segunda quinzena de junho, Seba assinou a Ordem de Serviço para início do trabalho em áreas previamente definidas, como nos bairros Portal do Sol e Parque das Nações, entre outras. Só este ano, o trabalho deve ser realizado em cerca de 200 quarteirões. Entre os recursos direcionados, R$6 milhões destinados pelo deputado estadual Carlão Pignatari.

Desassoreamento da represa municipal

Já iniciaram os estudos e procedimentos técnicos que vão possibilitar o desassoreamento da Represa Municipal, que desde a sua inauguração, na década de 1970, vem sofrendo com o acúmulo de areia. O projeto visa remover os sedimentos acumulados, devido às ações humanas e fenômenos naturais para o melhor aproveitamento da área. O local também inclui um novo projeto, o “Parque do Povo”, com diversas ações que beneficiarão a área ambiental e de lazer.

Cultura

A cultura de Votuporanga também está em movimento. De olho neste novo cenário provocado pela pandemia, Jorge Seba destinou R$100 mil para o programa “Bolsa Cultura”, que contou com o recorde de 132 artistas inscritos para concorrer a uma das 32 vagas disponíveis. Para beneficiar aqueles que não forem selecionados, Jorge já determinou que novas iniciativas sejam pensadas. “Os artistas têm sentido fortemente o reflexo das mudanças em nossas rotinas, por isso estamos com um olhar voltado também para essa classe de profissionais”, reforçou.

No segundo semestre, a cidade terá a 11ª edição do FLIV – Festival Literário de Votuporanga. O evento é um dos grandes destaques pela importância cultural que ele possui para a cidade, além de colocar Votuporanga em evidência nacional.

Ainda no início do ano, o prefeito também assinou o Termo de Colaboração com a Banda Musical Zequinha de Abreu, para auxiliar no custeio e manutenção e incentivar as apresentações culturais, seja de forma on-line, neste momento de pandemia, ou, futuramente, em eventos públicos presenciais.

Obras para Votuporanga

O prefeito Jorge Seba também já conquistou diversas obras para Votuporanga, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, entre elas a Clínica Veterinária que já começou a ser executada. A obra será custeada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em terreno próprio do Município de 3.446,37 m², localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon. A Clínica Veterinária será destinada ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínicos, cirúrgicos e internações.

Outras duas importantes obras anunciadas nos seis primeiros meses de governo, são a Escola Estadual do bairro Pacaembu, que será em tempo integral, para 600 alunos do 6º ao 9º ano e também de ensino médio; e a Casa da Juventude, que terá espaços multiuso de apoio ao público jovem no início da vida profissional, ações de incentivo a qualificação profissional, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda e área de trabalho colaborativo, além do estímulo à criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.