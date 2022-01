Em rota de colisão com a família Bolsonaro, Abraham Weintraub cumpre agenda em Votuporanga 

Ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial estará em encontro com apoiadores às 10h, nesta quinta-feira, na Câmara Municipal.

O ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub, que sinaliza intenção de disputar o governo de São Paulo, divide a base bolsonarista nas redes sociais e estará em um encontro marcado para às 10h nesta quinta-feira (27.jan), na Câmara Municipal de Votuporanga/SP.

Polêmico, Weintraub que não poupa adjetivos quando se sente incomodado, recentemente entrou em rota de colisão com o clã Bolsonaro. Considerado de uma ala ideológica do governo atual, Abraham chegou ter sua postura e seus discursos apontados como extremistas; contudo, agora, ao sinalizar a intenção de disputar a cadeira do Palácio dos Bandeirantes, teria irritado o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que já deixou pública sua preferência por Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, para a disputa.

Bolsonaro e Freitas, aliás, são esperados na região no próximo dia 11 de fevereiro, para a inauguração de obras da BR-153, oportunidade em que o mandatário da República reforçaria por aqui a pré-candidatura de seu atual ministro.

Desde que começou a se movimentar publicamente em direção à candidatura ao governo de São Paulo, Weintraub se tornou o mais recente pivô de um racha bolsonarista detectado nas redes sociais nas últimas semanas. Ele é um nome que costuma agradar à chamada “ala ideológica” dos bolsonaristas, estes ligados aos ideais do falecido escritor Olavo de Carvalho. Sua indicação ao Ministério da Educação, aliás, foi feita por Olavo, considerado ‘guru’ do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), filho do presidente.

Abraham Weintraub tem intensificado sua agenda pelo interior de São Paulo, nos últimos dias ele passou por cidades como: Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e agora em Votuporanga.