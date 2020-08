Em Rio Preto, briga entre vizinhos termina com personal esfaqueada e morta

Andressa Serantoni foi assassinada com golpes de faca pelos vizinhos, no início da tarde desta quarta-feira, em Rio Preto.

Policiais do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Rio Preto prenderam, em flagrante, o casal suspeito de ter matado a personal trainer Andressa Serantoni, de 30 anos, no início da tarde desta quarta-feira (12), no bairro Anchieta.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o crime, Andressa foi esfaqueada em frente de casa enquanto alimentava o cachorro. O motivo do crime seria porque o animal é de médio porte e latia muito. Além disso, a vizinha estaria com ciúmes dos olhares do marido para a vítima. A mulher ainda teria o hábito de filmar, com o celular, Andressa e outras pessoas da vizinhança.

Ainda de acordo com testemunhas, a suspeita segurou a vítima enquanto o marido a esfaqueava.

O casal foi flagrado dentro de casa. Ambos saíram para o quintal segurando os quatro filhos no colo. Com a mulher, os policiais apreenderam R$ 6,1 mil.

As crianças foram recolhidas pelo Conselho Tutelar. Fonte: DLNews