Em pleno outono, temperatura deve chegar a 35°C em Votuporanga 

Um alerta da Defesa Civil aponta o noroeste paulista como a área de maior impacto nos termômetros; umidade relativa do ar pode registrar em torno de 30%.

A Defesa Civil divulgou um boletim informando que a temperatura deve chegar, em pleno outono, a 35ºC em abril no interior de São Paulo. A região noroeste, onde fica Votuporanga é a mais impactada. A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira (4.abr).

Segundo a Defesa Civil, o calor pode atingir, ainda, a região de Maríla e Presidente Prudente. O meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Vitor Takao, disse que as altas temperaturas são justificadas pela influência do El Niño.

“Nós ainda estamos sob o efeito do El Niño e mesmo este fenômeno perdendo força ele ainda atua fazendo com que as temperaturas em algumas regiões sejam mais quentes que o normal”, informou o meteorologista.

Com relação a umidade relativa do ar, o interior de São Paulo pode registrar em torno de 30% devido às altas temperaturas. Com esse cenário é recomendado manter constante hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais críticos, usar roupas leves, preferir alimentação com frutas e verduras, umidificar ambientes fechados e usar protetor solar.

Os riscos para incêndios florestais também aumentam. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a prevenção, como não jogar bituca de cigarro na margem da rodovia, não queimar lixo e não fazer e limpeza de terrenos utilizando fogo.

