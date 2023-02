Em parceria humanitária, Festa de Peão de Mira Estrela faz portaria solidária para o HB

Público pode doar qualquer valor para a instituição no sábado, dia 4 de março.

Em uma parceria humanitária, a 35ª edição da Festa de Peão de Mira Estrela contará com portaria solidária em prol do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. A entrada é gratuita, mas quem quiser, poderá contribuir no sábado, dia 4 de março, com qualquer valor, para ajudar na manutenção do HB e demais unidades da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), que atendem toda a região.

O evento acontece entre os dias 2 a 4 de março no recinto de exposições Napoleão Moura de Mira Estrela/SP e contará com diversas atrações musicais, como a dupla sertaneja Diogo e Arnaldo e dos DJs Bob e Shunt. Neste ano, o tradicional rodeio em touros e cavalos terá mais de R$ 65 mil em prêmios, deixando a disputa ainda mais animada.

O HB atende majoritariamente pacientes pelo SUS, por isso, necessita todo apoio da população e o valor arrecadado será revertido para a ampliação das unidades da Fundação e tratamento dos pacientes das cidades da região.

“Somos responsáveis por atender pacientes de diversas cidades de Rio Preto e região, além de pessoas que vêm de outros estados buscando tratamento. Precisamos da ajuda de todos”, ressalta a Dra. Amália Tieco, diretora administrativa do HB.

Essa edição marca o retorno da Festa de Peão de Mira Estrela, que está paralisada desde 2019 devido a pandemia de Covid-19, e consolida o evento no Circuito Solidário de Rodeios.

No local, será possível doar em dinheiro ou através do Pix: doehb@hospitaldebase.com.br.

Para mais informações, entre em contato com Priscilla (17 99618-8422) ou Macarrão (17 99634-7522).