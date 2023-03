Em nota, Corinthians repudia invasão ao CT e diz que enviará imagens à polícia 

Local foi invadido por torcedores integrantes de organizadas nesta sexta-feira.

Integrantes de torcidas organizadas invadiram o CT do Corinthians, nesta sexta-feira pela manhã. Em nota, o clube repudiou a atitude e informou que que as imagens serão encaminhadas à polícia.

Um grupo de torcedores fez um buraco na grade que contorna o local e invadiu, tendo acesso ao gramado. O presidente Duilio Monteiro Alves não estava no local.

Fotos divulgadas nas redes sociais e em aplicativos de mensagens mostram torcedores no campo falando com jogadores. Há também faixas penduradas no entorno do gramado criticando o time e pedindo a saída do diretor de futebol Roberto de Andrade.

A polícia foi acionada e chegou ao clube bem depois que os invasores tiveram contato com os jogadores no gramado do CT Joaquim Grava.

O Corinthians tem convivido com protestos das organizadas por conta dos maus resultados – o time foi eliminado nas quartas de final do Paulistão, pelo Ituano.

Nesta semana, a Gaviões divulgou nota nas redes sociais exigindo a demissão de Roberto de Andrade e cobrando que Luan não fosse reintegrado ao elenco.

Sem jogos após a queda no estadual, o Corinthians mira agora a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. O Timão estreia no torneio nacional contra o Cruzeiro, em casa, provavelmente no dia 16 de abril.

Leia abaixo a nota do Corinthians:

Na manhã desta sexta-feira (17), durante o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, um grupo com membros de torcidas organizadas invadiu o local, através de um corte no alambrado lateral.

O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão em seu ambiente de trabalho. Todas as imagens de câmeras de segurança serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas.

Os jogadores e a comissão técnica estavam no campo, desempenhando o trabalho do dia, quando foram abordados pelo grupo, o que interrompeu o treinamento. Eles fizeram cobranças e manifestações à diretoria, comissão técnica e atletas.

Historicamente, o Corinthians sempre foi aberto ao diálogo e valoriza a sua relação com a Fiel Torcida. Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corinthianos apaixonados pelo Clube e apenas expõem, negativamente, a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza.

*Com informações do ge