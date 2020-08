Em menos de uma hora, homem armado invade e assalta mercados em duas cidades na região

Um homem armado invadiu e assaltou um supermercado, na tarde desta terça-feira (18), no bairro Recanto das Águas, em Monte Aprazível/SP. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação do criminoso.

Nas imagens, é possível ver o ladrão usando máscara de proteção facial, óculos de sol e um boné. Ele se aproxima de um funcionário armado com uma pistola, anuncia o roubo, pega o dinheiro e foge.

Segundo a Polícia Militar, o homem roubou R$ 260. Ele ainda não foi encontrado, mas buscas estão sendo realizadas.

Outro assalto

Poucos minutos depois, o mesmo suspeito roubou uma mercearia, em Neves Paulista/SP, município localizado a cerca de 16 minutos de Monte Aprazível. Câmeras de segurança também registraram a ação.

Na gravação é possível ver o ladrão entrando no supermercado. Ele também veste uma máscara de proteção e óculos de sol.

O homem anuncia o assalto com uma arma em uma das mãos. A funcionária abre o caixa, pega dinheiro e coloca dentro de um capacete.

De acordo com a Polícia Militar, a quantia roubada do segundo estabelecimento não foi divulgada.

