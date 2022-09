Em meio à estiagem, Votuporanga abre licitação para interligar poço a rede de água 

Obra é avaliada em R$ 4,5 milhões. Prefeito Jorge Seba pediu que à Saev Ambiental diminua o período sem água no plano de contingenciamento.

Por Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio do prefeito Jorge Seba (PSDB), em coletiva de imprensa anunciou nesta sexta-feira (16.set) medidas para amenizar os efeitos do plano de contingenciamento de água no município. A crise hídrica que afeta Votuporanga, ocorre em decorrência da estiagem severa que atinge o noroeste paulista, além de problemas no poço de abastecimento da região sudeste.

Conforme noticiado na edição anterior pelo Diário, previsão para o fim das obras no poço é estipulado para o início de outubro. Porém, o prefeito afirmou na coletiva que pediu celeridade nos trabalhos, afim de normalizar o fluxo de água ofertado pelo ponto de distribuição que está inativo.

“Estamos cobrando da Saev, dos técnicos, sempre as providências, e da empresa que está realizando o conserto no poço para que o mais breve possível esse poço volte a oferecer a água. No momento em que, evidentemente, é o pior momento para a gente, porque é um momento de estiagem e a represa [Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”] abaixou também o seu nível por que nós usamos a água dela”, pontuou Seba.

Em seguida, o prefeito explicou. “Nós temos a necessidade urgente de fazer a interligação do poço Oeste com a ETA [Estação de Tratamento de Água], ali na Rua Pernambuco. Já determinei a Saev, com os recursos que ela tem em caixa agora, que ela coloque na praça uma licitação para interligar o poço que está localizado a cinco quilômetros da ETA, à um custo aproximado de R$ 4,5 milhões. Então, que solte essa licitação o mais rápido possível para que possamos fazer o equilíbrio do sistema. Uma vez que é sabido que esse poço do setor Oeste, ele tem um excedente que poderia e deve contribuir nesse equilíbrio do sistema.”

Em uma rede social, Jorge Seba publicou postagem em que toca em um assunto em evidência no município, o desassoreamento da represa municipal. “… Paralelo a isso, está ocorrendo limpeza das margens da represa, para seguirmos com a próxima etapa do desassoreamento.”

Por sua vez, o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, comentou que já trabalho no processo de licitação para a obra. “Como o prefeito disse, a Saev já vai entrar com essa licitação para que possamos fazer a interligação desse poço. É bom que se deixe claro também, se formos fazer um comparativo, no ano passado nós não tivemos nenhum transtorno em cima disso e por que? Porque apesar da seca, da estiagem ser mais ou menos igual, nós tínhamos o poço do sudeste para fazer o atendimento, o abastecimento.”

O gestor da autarquia detalhou o problema que inviabilizou o funcionamento do poço sudeste. “Infelizmente no poço sudeste houve uma avaria. Na realidade não foi só a bomba que queimou, foi muito mais grave. É bom deixar muito claro também que se fosse somente a bomba, a Saev tem bomba reserva, então só iria subir uma e descer a outra, mas o problema foi maior, é o encamisamento, a rocha que está soltando alguns detritos lá, então não adianta descer uma bomba lá que ela vai se quebrar.”

Em seguida, Casali emendou: “Com relação a esse contingenciamento, como o prefeito disse também, nós acertando, é algo muito dinâmico. Então, de repente, a situação de se coube hoje, não vai se caber amanhã. Por que existe as partes altas e partes baixas da cidade, explicando assim que uma forma até não muito didática, então as partes baixas da cidade recebem água com mais rapidez, logo nas partes altas ela demora um pouco mais para chegar. Porém, por conta desse plano de contingenciamento, as partes baixas da cidade, ontem (quinta-feira) especificamente, usaram mais água, elas consumiram mais água por conta de máquina de lavar roupa no período da noite, talvez pessoas que armazenaram água, e tudo isso contribuiu para que as partes altas pudessem ter esse transtorno maior…. Agora, estamos fazendo ajustes dentro das possibilidades. Ontem (quinta-feira), 70% da cidade teve água a partir das 19h e quanto a isso não resta a menor dúvida. É importante salientar aqui que na zona Oeste, onde o prefeito determinou a interligação do poço não existe falta de água….”.

O gestor da Saev Ambiental reconheceu a dificuldade do momento e reiterou que a autarquia busca suprir as necessidades de setores vitais por meio de caminhões-pipas, como as unidades de saúde.