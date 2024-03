Em março, Supermercados Porecatu é destaque no Programa ‘Adote o Verde’ 

Há uma década, a rede de Supermercados Porecatu participa da iniciativa, reforçando um dos seus valores que é a preservação ambiental.

A rede de Supermercados Porecatu, com três lojas em Votuporanga e seis em Rio Preto, é destaque em março no programa “Adote o Verde”. O empresário visionário José Francisco dos Santos, dono da rede de supermercados, é responsável pela adoção e manutenção da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, no bairro San Remo.

Há uma década, a rede de Supermercados Porecatu participa da iniciativa, reforçando um dos seus valores que é a preservação ambiental. A rede de supermercados é referência no Noroeste Paulista em excelência dos produtos e serviços, além de atendimento personalizado.

O “Adote o Verde” é idealizado pela Saev Ambiental e pela Prefeitura de Votuporanga, procurando estabelecer parcerias entre o poder público municipal e pessoas físicas ou jurídicas para a adoção e manutenção de espaços verdes públicos, como praças, canteiros de avenidas e reservas ambientais.

Segundo o superintendente da autarquia, Gustavo Vilela, o objetivo do “Adote o Verde” é unir a comunidade em torno da questão da preservação ambiental, encontrando soluções para melhorias urbanas e ambientais. “O programa ressalta a importância dos espaços verdes públicos para a conservação do equilíbrio ambiental do meio urbano, envolvendo, sobretudo, a melhoria da qualidade do ar e a manutenção do microclima local, bem como a proteção da fauna silvestre e o aumento de áreas permeáveis”, diz Vilela.

Como forma de reconhecimento, o superintendente da Saev Ambiental, o superintendente adjunto da autarquia, Luciano Passoni, a Chefe de Departamento de Meio Ambiente, Beth Prado, e a Chefe de Divisão de Licenciamento Ambiental, Márcia Singolani, entregaram um certificado de adotante do mês ao empresário José Francisco, na terça-feira (19.mar).

Pode se inscrever no “Adote o Verde”, qualquer pessoa física ou jurídica. Basta acessar o site da autarquia (saev.com.br) ir na aba “Meio Ambiente”, em seguida clicar no “Adote o Verde” e fazer o passo a passo do processo. Para saber mais, os interessados podem procurar a Saev Ambiental, na Rua Pernambuco, nº 4.313 (Patrimônio Novo), das 8h às 16h, de segunda a sexta, ou pelo telefone 0800-770-1950.