EM LIVRO – Waliz Tomenasci irá exaltar personalidades

O escritor e radialista Waliz Tomenasci iniciou nesta semana as entrevistas para compor sua mais nova obra literária independente, denominada “Colorindo Histórias”; o livro é a 11a obra dele dentro do Clube do Autores. O objetivo do livro é contar 25 histórias de diversas personalidades locais, regionais e do Brasil, que irão abordar assuntos sobre suas vidas cotidianas. O autor adiantou que para a capa da publicação haverá montagem artística com a imagem de todos os homenageados.

O lançamento está previsto para outubro 2023. A obra, segundo o autor, contará com apoio de empresários e amigos da arte. “As adesões já se encontram disponíveis e as entrevistas abordar a vida cotidiana de crianças, jovens e adultos. Aqueles que se interessarem é só ligar no 17 981132432. Aos participantes haverá um sorteio de uma poltrona”, promete, Waliz.

A obra contará com o apoio da Cincor Tintas de Votuporanga.