Em jogo-treino, Votuporanguense empata com o Novorizontino 

Na próxima quarta-feira (17) o CAV enfrenta o Monte Azul; no sábado (20), duelará contra o Mirassol. Ambos os jogos fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo neste sábado (13), em Novo Horizonte/SP, para enfrentar seu primeiro desafio dentro da pré-temporada para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

Em partida com dois tempos de 25 minutos disputados entres as equipes principais, a Pantera Alvinegra saiu perdendo quando o atacante Guilherme Queiroz abriu a contagem para o Novorizontino – time da A1 do Paulista e Série C do Brasileirão – contudo, chegou ao empate com Lorran, atacante recém contratado pelo CAV.

Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa atuou com: Talles, Maicon, Mateus Buiate, Paulo Henrique e Eduardo Melo; Ricardinho, Índio, João Marcos, Lorran, Léo Santos e Carlos Eduardo.

Em seguida, os técnicos aproveitaram para testar e observar o desempenho dos atletas considerados reservas e, em partida de 30 minutos a Pantera Alvinegra não conseguiu segurar o Novorizontino que venceu por 2 a 0. Para esse duelo, Corrêa escalou: Kevin, Hugo, Diogo, Melo, Israel, Jair, Abraão, Diniz, Jean, Lucas Mineiro e Dentinho.

Após o término do primeiro compromisso preparatório em 2021, a comissão técnica do Votuporanguense entendeu como positiva a participação no jogo-treino, tendo em vista que a equipe considerada titular conseguiu jogar de igual para igual com o clube que está na elite do futebol paulista, além de disputar uma divisão do campeonato nacional.

“Como ponto positivo eu apontaria a agressividade, jogamos dentro casa do adversário e o empate com a equipe considerada teoricamente titular, pois até a estreia podem ocorrer mudanças, então essa agressividade foi muito importante. Como negativo, apontaria alguns erros individuais, mas agora é acertar esses detalhes e aprimorar a cada dia mais”, explicou Rogério Corrêa.

O treinador ainda deixou claro que peças podem ser mudadas para se chegar na equipe ideal: “É como sempre falo, as camisas estão no ar, cabe aos jogadores buscar a cada dia suas posições como titulares”.

Na próxima quarta-feira (17), o CAV enfrenta o Monte Azul – equipe que neste sábado enfrentou e venceu o Penapolense por 3 a 2, no seu terceiro teste na temporada, em que se prepara para a disputa da Série A2. Nos outros dois amistosos que disputou, a equipe foi superada pelo Comercial, por 3 a 1, e pelo Bandeirante, pelo placar de 2 a 1.

Já no sábado (20), o Votuporanguense duelará contra o Mirassol – clube que conquistou a Série D do Brasileiro e se prepara para estrear no Campeonato Paulista no dia 28 de fevereiro, contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP. O Leão está no Grupo D, ao lado de São Caetano, Guarani e Santos.

O Votuporanguense estreia na Série A3, no sábado (6/3), contra o Rio Preto, fora de casa.