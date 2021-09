Em jogo-treino, Votuporanguense empata com o Novorizontino

Elenco do técnico Thiago Oliveira estreia na Copa Paulista na próxima terça-feira (14), às 15h, diante do Comercial, em Ribeirão Preto/SP.

Na semana que antecede a estreia da Copa Paulista, o Clube Atlético Votuporanguense realizou na tarde de segunda-feira (6), em Novo Horizonte/SP, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o segundo jogo-treino desse período de preparação, diante do Novorizontino e o placar terminou zerado.

A partida começou às 15h30 e contou com um tempo de 40 minutos e outro de 20. O elenco alvinegro foi à campo com: Talles, Maicon, Mateus Buiate, Matheus Ribeiro, Félix Jorge, Jair, Alan Lopes, Nicolas, Nathan Cachorrão, Israel, Rafael Sayão e Marlon; contudo, o comandante do CAV realizou diversas alterações ao decorrer da partida.

Agora, o elenco do CAV foca na finalização dos detalhes da preparação e no controle da ansiedade: “Estamos fazendo alguns ajustes e aplicando conceitos que queremos que os atletas utilizem na competição. Estamos muito felizes com essa semana de trabalho, grupo está muito comprometido e tem evoluído”, explicou o treinador.

O técnico Thiago Oliveira utilizou a nova oportunidade para ajustar a parte técnica e tática da Pantera Alvinegra; e deve realizar um último jogo preparatório antes da estreia na próxima terça-feira (14), às 15h, diante do Comercial, em Ribeirão Preto/SP. O primeiro jogo em casa será no dia 21 de setembro, contra o Velo Clube.