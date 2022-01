Em jogo de quatro gols, Tanabi sai na frente, toma a virada e fica no empate com o Guarani na estreia da Copa SP de Futebol Júnior

Equipes se enfrentaram na tarde desta terça-feira; Macau e Antônio marcaram para os donos da casa, enquanto Wermeson e Deco fizeram para o Bugre.

Na sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha o Tanabi Esporte Clube, enfrentou o Guarani no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP. Os meninos do Índio da Noroeste abriram o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com Macau em cobrança de pênalti, fazendo a torcida vibrar no Albertão.

Na segunda etapa, Wermeson e Deco marcaram os gols da virada do Bugre. Mas aos 42 minutos, Antônio aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Final: 2 a 2.

As duas equipes estão com um ponto no grupo 2 da Copinha. Na próxima sexta-feira (7), pela segunda rodada, o Tanabi enfrenta o Aquidauanense-MS, às 13h. No mesmo dia, o Guarani pega o Vila Nova-GO, às 15h15. Duelos ocorrem no Albertão.