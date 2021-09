Em Itaquera, Seleção faz único treino antes de clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias

Tite e sua comissão técnica optaram por fazer o treinamento no local da partida, em Itaquera. Sob forte sol, o treinador comandou um trabalho tático, mas escondeu a escalação. A CBF TV transmitiu apenas o aquecimento dos jogadores.

A Seleção terá pelo menos uma mudança na escalação em relação ao time que venceu o Chile, quinta-feira, em Santiago. O zagueiro Marquinhos recebeu o segundo cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. As opções de Tite para o setor são Miranda, favorito a ficar com a vaga, e Lucas Veríssimo. Léo Ortiz, do Bragantino, foi convocado na última sexta-feira e será opção na reserva.

Após o último jogo, Tite reconheceu que Gerson e Everton Ribeiro entraram bem no segundo tempo, mas não deu pistas sobre possíveis mudanças na equipe.

Uma possível escalação do Brasil para enfrentar a Argentina é: Weverton, Danilo, Éder Militão, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá; Neymar, Vini Jr (Everton Ribeiro) e Gabigol.

O clássico deste domingo será o primeiro encontro entre as seleções desde a final da Copa América, há menos de dois meses. A Seleção não conta com seis titulares daquela final: Ederson, Renan Lodi, Thiago Silva, Fred, Everton Cebolinha e Richarlison.