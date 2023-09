Em homenagem à colega vítima de câncer, grupo doa 384 litros de leite para o HB de Rio Preto

A iniciativa partiu de um dos membros do grupo, a jornalista Camila Helem, 36 anos, que atualmente faz tratamento contra câncer de mama no Hospital de Base.

O grupo de oração Rainha da Paz decidiu transformar um momento de tristeza em uma grande ação social. A professora infantil Juliana Branca morreu no início de setembro, aos 38 anos, em decorrência de um linfoma hodgkin, um tipo de câncer do sistema imunológico, descoberto tardiamente. Tocado pela situação, o grupo resolveu honrar a memória da colega, tomando um caminho diferente do habitual: ao invés de enviarem à família uma coroa de flores, eles utilizaram o valor em uma arrecadação de 384 litros de leite, destinados ao Hospital de Base (HB) de Rio Preto, onde Juliana fazia tratamento.

A iniciativa partiu de um dos membros do grupo, a jornalista Camila Helem, 36 anos, que atualmente faz tratamento contra câncer de mama no HB. Amiga desde a infância de Juliana, a jornalista se sensibilizou com a situação e criou o grupo de WhatsApp ‘Unidos em Oração pela Ju’. Rapidamente, membros da Rainha da Paz, familiares e colegas de outras religiões se disponibilizaram a participar.

“A coroa custava R$ 240. Quando vi o preço propus ao grupo que arrecadássemos dinheiro para uma ação de caridade ao invés de investirmos em algo que certamente murcharia. Assim, honraríamos a memória da Ju. Foi aí que surgiu a ideia da arrecadação de leite”, afirma Camila.

Segundo a paciente, a arrecadação foi feita através de uma chave pix, onde cada membro contribuiu com um valor diferente. “Em cinco dias conseguimos arrecadar quase R$ 1.500,00, um valor muito acima do esperado. Com isso, conseguimos comprar 384 litros de leite, tudo em homenagem a história da Juliana. Espero que mais pessoas possam se inspirar nesse modelo e, assim, contribuir com o HB, que tem cuidado e salvado tantas vidas”, completa a amiga.

“Agradecemos profundamente a Camila e ao grupo Rainha da Paz pela doação. Essa contribuição é um exemplo inspirador de solidariedade e cuidado pela nossa comunidade. Os pacientes do Hospital de Base se beneficiarão imensamente desse gesto de bondade”, afirma a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco.

De acordo com a diretora o hospital consome, diariamente, cerca de 550 litros de leite. “O gasto com laticínios no hospital é alto e doações como esta geram economia, para que possamos investir em melhorias no nosso atendimento e estrutura. Por isso é tão importante que ações como essa sejam realizadas. Aos poucos, teremos um grande resultado”, finaliza.