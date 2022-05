Em grande evento, Acilbras instala sucursal em Votuporanga 

A cerimônia de instalação ocorreu na noite de sexta-feira, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, contando com a presença do atual presidente, Comendador Maestro Armando Caraaüra. A academia tem sede em Volta Redonda/RJ e já conta com 1.300 acadêmicos no Brasil e no exterior. Na noite da última sexta-feira (6.mai), o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, em Votuporanga/SP, sediou a cerimônia de instalação da sucursal e a posse de novos membros da Acilbras (Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil). Evento contou com a presença de autoridades públicas, como o prefeito Jorge Seba, o vereador Jura que representou a Câmara, além de familiares e convidados dos notáveis e o atual presidente da entidade, Comendador Maestro Armando Caraaüra.

A solenidade contou com apresentações musicais, como da Banda Musical “Zequinha de Abreu” com regência do maestro Horácio dos Santos Jr. (Tuca), do Coral Canto Livre sob regência de Marcio Zarsi; o Coral de Violas “A Voz do Sertão” e ainda unindo música e cultura, uma apresentação do Sr. Arlindo dos Reis Santana e seus catireiros (Grupo de Catira “Irmãos Santana”).

Após a instalação da sucursal, os novos notáveis assumiram suas cadeiras na entidade na presença do Maestro Caraaüra; inclusive, ao menos cinco que estavam no exterior e participaram via internet. Entre os empossados na Acilbras, os presentes presenciaram a homenagem póstuma à cantora Lucimar Menezes de Freitas, que faleceu em junho do ano passado em decorrência da Covid-19.

Ao término do evento, Maestro Caraaüra falou ao Diário, sobre a importância da organização no município. “Estou feliz por essa ocasião. A Acilbras é uma entidade destinada a congregar os artistas, cientistas e toda a classe profissional que enriquece o mundo, nosso país e nosso município. Para todo o caso, onde possa demonstrar seu trabalho, interagir e crescer, ter um status social, científico e literário”.

A entidade em Votuporanga é presidida pelos acadêmicos: Diretor-superintendente: Dr. Bruno Arena

Superintendente: Angélica Maria Escavassa

Diretor-secretário: Dr. Fernando Luis Rossini

Diretora-social: Alexandra Fernandes

Diretora-tesoureira: Livanéia Fernandes Gomes

Secretário-adjunto: Paulo César da Silva

Acilbras

A entidade foi fundada em Volta Redonda/RJ, em 2014, pelo seu atual presidente, Comendador Maestro Armando Caraaüra, pernambucano natural da cidade de Aliança. A entidade é inspirada nos moldes das academias de Artes e Ciências da Europa, como as de Lisboa, Paris e da Dinamarca.

O intuito principal da Academia é valorizar os estudiosos que se destacam nas Artes, Cultura, Ciências e Letras, tanto no Brasil como no exterior, sendo que a Academia, em suas cadeiras, possui mais de 1.300 membros atualmente.