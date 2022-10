Em fase artilheira, defesa do Palmeiras está entre as menos vazadas da história do clube 

Verdão de 2022 tem até agora a sexta melhor média de gols sofridos; no Brasileirão, time de Abel Ferreira saiu de campo zerado em 16 dos 30 confrontos.

Destaques pela quantidade de gols marcados, os zagueiros do Palmeiras também têm liderado a equipe também em um desempenho defensivo. Os números desta temporada já colocam o Verdão de 2022 entre os melhores da história do clube.

Com 41 gols sofridos em 64 jogos na temporada, o time de Abel Ferreira tem média de 0,64 gols por partida. É a sexta defesa menos vazada do clube, atrás dos anos das temporadas de 1972 (0,54), 1973 (0,56), 1989 (0,60), 1976 (0,63) e 2018 (0,63).

Se sair de campo sem ser vazado nesta segunda-feira, contra o Atlético-GO, em jogo que será disputado em Goiânia, os palmeirenses vão igualar o desempenho dos anos de 1976 e 2018.

Os números não consideram a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. Na avaliação do clube, o torneio disputado em Abu Dhabi é considerado para as estatísticas da temporada passada. No ano, o Verdão tem 43 gols sofridos em 65 partidas, média de 0,65 por jogo.

No Brasileirão, o time de Abel Ferreira é o dono da melhor defesa. Foram apenas 20 gols sofridos em 30 rodadas, com os palmeirenses saindo de campo sem ser vazado em 16 confrontos.

Nas estatísticas ofensivas, o setor defensivo tem participação importante também nos gols marcados. Dos 52 gols do Verdão no torneio, 26,9% foram de zagueiros e laterais. Na rodada passada, contra o Coritiba, Gustavo Gómez e Mayke marcaram na goleada por 4 a 0 – o resultado foi completado por Rony e Breno Lopes.

Gómez agora tem oito bolas na rede no Brasileirão, número que deixa o paraguaio como vice-artilheiro da equipe no torneio, enquanto Mayke igualou Murilo com três bolas na rede cada.

No ano, Gómez tem dez gols e lidera o ranking da artilharia dos defensores, seguido por Murilo (nove gols), Mayke (três gols), Luan (um gol) e Piquerez (um gol).

“Fico feliz por estar ajudando a equipe. Estou tendo a oportunidade de jogar um pouco à frente e é importante ter essa versatilidade. É fruto de um trabalho bem feito, com bons treinamentos para poder ir aos jogos e jogar bem. Sou muito grato a Deus e a meus companheiros também”, afirmou Mayke, que marcou nas vitórias recentes contra Botafogo e Coritiba.

“Os vídeos e as instruções da comissão técnica me ajudam, mas também as observações do dia a dia, o ponta o que faz, o meia o que faz, o zagueiro o que faz, então, você acaba sabendo o que tem que fazer em todas as posições. É lógico que eu sempre pergunto também aos atacantes e trabalho para que aconteça tudo de bom dentro de campo. Fui coroado com dois gols, mas o mais importante é o Palmeiras vencer”, disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 66 pontos. O Internacional venceu o Goiás no domingo e diminuiu a vantagem alviverde na primeira colocação para nove pontos. Depois do jogo contra o Atlético-GO, os palmeirenses ainda terão pela frente: São Paulo (casa), Avaí (casa), Athletico-PR (fora), Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional (fora).

*Com informações do ge