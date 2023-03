Em encontro com Geraldo Alckmin, Wartão solicita recursos para Votuporanga 

Ex-vereador teve encontro político com o atual vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio.

O ex-vereador Walter José dos Santos, o Wartão, filiado ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), tem participado de reuniões com figuras importantes do partido e tem o nome fortalecido para ser o representante da sigla em Votuporanga e região.

O último encontro aconteceu no domingo (26.fev) em São Paulo/SP, quando Wartão participou de um encontro político com o ex-governador de São Paulo, atual vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Na ocasião, entre vários assuntos, Wartão aproveitou para solicitar a inclusão de entidades assistenciais de Votuporanga em programas do Governo Federal, bem como a destinação de recursos para essas iniciativas no município. Wartão diz que também foi falado sobre o futuro político do partido PSB na região, que já se articula para ter uma base forte nas eleições municipais de 2024, com o ex-vereador como nome forte para uma eventual disputa ao governo municipal.

“Têm sido reuniões muito proveitosas que, tenho certeza, irão trazer inúmeras conquistas para Votuporanga e região. Temos a confiança do partido para seguir trabalhando forte”, diz Wartão.

Por sua vez, Geraldo Alckmin, que tem uma ligação muito forte com Votuporanga por meio dos inúmeros recursos e inaugurações de seu tempo de Governador, deixou o seu recado para a população. “Tenho um grande carinho por Votuporanga e por toda a região. Tenho certeza que juntos vamos conquistas muitas melhorias para a população”, comentou.