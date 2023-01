Em Davos, Tarcísio de Freitas fala sobre projetos ferroviários e sustentáveis  

Agenda desta terça-feira foi marcada por reuniões com representantes dos governos da Suíça, Arábia Saudita, OCDE e do Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas.

O primeiro dia de reuniões bilaterais que integram a agenda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, foi considerado positivo. Na companhia do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, de Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil, e de Lais Vita, secretária de Comunicação, Tarcísio fez sua primeira viagem internacional como chefe do Estado mais rico do país.

“A nossa missão em Davos é apresentar todo o potencial de São Paulo: seu desenvolvimento sustentável, sua capacidade de atração de investimentos e as oportunidades para parcerias com o setor privado. Trazer novos negócios para o Estado São Paulo significa gerar empregos, renda, qualidade de vida e ajudar no crescimento do Brasil”, comenta o governador.

Na agenda desta segunda-feira (16.jan), foram realizadas reuniões bilaterais com Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud, CEO do Qatar Investment Authority, com Ilan Goldfajn, presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), além de um encontro com Eknath Sambhaji Shinde, primeiro-ministro do Governo de Maharashtra, província responsável por 20% do PIB da Índia e um almoço de negócios com empresário André Esteves, do banco BTG Pactual.

A comitiva paulista realizou nesta terça-feira (17), uma nova rodada de encontros com importantes representantes dos setores público e privado mundial.

Confira a agenda de reuniões bilaterais do governador Tarcísio de Freitas: