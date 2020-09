Em crescimento, região registrou 77,8% de ocupação em UTI para coronavírus nesta segunda

Desde a semana passada quando baixou dos 75% a taxa de ocupação da região voltou a crescer de maneira escalonada.

Da Redação

A ocupação de leitos de UTI para coronavírus do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto nesta segunda-feira, 31, foi de 77,8%, um décimo porcentual acima do registrado no domingo. O dado ainda mantém a região na fase laranja do Plano SP.

Os dados para o cálculo da fase da região na atualização programada para sexta-feira, 4, levam em consideração os números a partir da sexta-feira, 28.

Nestes quatro dias a quantidade de internações gerais – que levam em consideração pacientes de enfermaria e UTI -, está 2,1% acima do mesmo período da semana anterior (382 a 374). Este número também é importante para a definição de fase, já que no critério Evolução da Pandemia elas têm o maior peso na definição. hoje, a região também estaria no laranja nesta fase.

A pior classificação, entre Capacidade do Sistema de Saúde (ocupação das UTIs) e Evolução da Pandemia (onde são considerados casos, óbitos e internações), é levada em conta para definir uma região.

Enquanto as internações crescem lentamente, casos (33,8%) e óbitos (8,6%) tiveram queda, na comparação com os primeiros quatro dias da semana epidemiológica anterior.