Em clima de decisão! Votuporanguense recebe o Comercial na Arena Plínio Marin 

A Pantera Alvinegra entra em campo contra o Comercial pela penúltima rodada da segunda fase nesta quarta-feira (20), às 15h. O Clube Atlético Votuporanguense segue seu caminho rumo à Série A2 na próxima temporada, mas, o percurso nesta jornada tem mais um capítulo a ser escrito às 15h, nesta quarta-feira (20.abr), na Arena Plínio Marin, quando recebe o líder do Grupo 2, o Comercial de Ribeirão Preto/SP, pela quinta e penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3.

Após o êxito diante do União Suzano no último compromisso, inclusive, resultado que proporcionou o reencontro do elenco comandado pelo técnico Rodrigo Cabral com a vitória, o Pantera Alvinegra precisa continuar somando para classificar na fase dos quadrangulares.

E por falar em Rodrigo Cabral, o treinador falou à imprensa que considera esse duelo, assim como os demais desta fase, como ‘decisões’ e pontuou. “Neste jogo, mais do que nunca, o clima é de decisão. Isso porque temos hoje [quarta-feira] e sábado, então a gente pode definir o nosso caminho para a terceira fase. Estamos num momento muito bom dentro da competição, porque vemos o equilíbrio na chave e a expectativa para o jogo entre Suzano e São José, mas, é lógico que nada é mais importante do que fazer o nosso dever de casa aqui que é a vitória.”

O técnico alvinegro reconheceu a força do Comercial que faz campanha equilibrada da competição e vem à Votuporanga buscar a classificação, porém, os visitantes precisam primeiro passar pelo CAV. “Sabemos que a equipe do Comercial é muito forte, que liderou a fase classificatória toda, e acredito que eles vêm com o objetivo de vencer, pois para eles tem que haver a vitória; mas, nós estamos preparados e confiantes, mais do que nunca em casa, para conquistar mais uma vitória”, salientou o comandante.

Para este duelo, Cabral não contará com o zagueiro Paulo Henrique que cumpre suspensão após expulsão no último jogo; além do volante Samuel Andrade que ainda é dúvida, já que está sob supervisão do departamento médico do clube. O jogador acabou ferido no olho após receber uma cotovelada na partida disputada contra esse mesmo Comercial, em Ribeirão Preto.

Ingressos

O CAV dispõe do valor promocional de meia entrada para todos os jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. O ingresso pode ser adquirido no site www.guicheweb.com.br ou na bilheteria da Arena Plínio Marin a partir das 13h.

Diretoria do CAV lamenta confusão nos vestiários após jogo contra o União Suzano e anuncia processo de apuração

Nesta terça-feira (19.abr) o Clube Atlético Votuporanguense veio a público por meio de comunicado assinado pelo presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, lamentar os fatos ocorridos na Arena Plínio Marin no último domingo, após o encerramento da partida contra o União Suzano.

Em nota, o Pantera Alvinegra afirma que iniciou um processo interno com objetivo de apuração e posterior responsabilização dos protagonistas do episódio, e pontua. “Inequivocamente, através das imagens de monitoramento da área mista da Arena Plínio Marin, restou comprovado que o atleta Paulo Henrique Barbosa de Sousa, foi covardemente e sem justificativas agredido por um atleta do clube visitante, dando início à confusão generalizada que se seguiu. Não obstante, ainda, houve depredação e vandalismo por parte da delegação do clube visitante nos vestiários que lhe fora sido destinado, resultando em prejuízos de considerável valor ao Clube Atlético Votuporanguense Ltda.”