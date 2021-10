Em cerimônia na Cidade Universitária, nova Diretoria da FEV é empossada 

Douglas José Gianoti é o novo Diretor-Presidente da Instituição para o triênio 2021 – 2024; nomeação oficial foi realizada na última quinta-feira.

A nova Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), presidida pelo advogado Douglas José Gianoti, juntamente com o Conselho Fiscal e Conselho de Curadores tomaram posse, oficialmente, na noite da última quinta-feira (dia 7), em cerimônia realizada na quadra da Cidade Universitária. Os empossados serão os responsáveis pela gestão e tomada de decisões, envolvendo as mantidas da Instituição (UNIFEV, Colégio Unifev e Rádio e TV Unifev), durante o triênio 2021 – 2024.

Na oportunidade, compuseram a mesa de autoridades o Diretor-Presidente da FEV, Douglas José Gianoti (atual gestão); o Presidente (gestão 2018 – 2021) e atual Diretor 1º Tesoureiro da Fundação, Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a promotora de justiça e Curadora de Fundações, Ana Lúcia de Biazzi Pereira Ferreira da Silva; o prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba; o vice-prefeito, Valter Benedito Pereira, que na ocasião também representou o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari; e o vereador Daniel David.

Em um ato simbólico, houve o descerramento de uma fotografia do Presidente (2018 – 2021), Celso Penha Vasconcelos, que passa a compor a “Galeria de Presidentes”, do Memorial Unifev.

Em seu discurso, Vasconcelos, agradeceu pelas parcerias enquanto esteve no comando. “Nos últimos três anos, passamos por inúmeros desafios que nos fazem ter a certeza do dever cumprido. Com apoio incondicional da minha Diretoria e do Conselho de Curadores, nós conseguimos superar as dificuldades que surgiram, mesmo em período de pandemia. Desejo muito sucesso ao Douglas e toda a Diretoria. Obrigado a todos”.

Com a palavra final, Douglas Gianoti cumprimentou os presentes e destacou a importância do trabalho de cada um neste novo ciclo à frente da FEV.

“Estou bastante realizado com a oportunidade de comandar uma Instituição consolidada e importantíssima para Votuporanga e região. O principal desafio para o próximo ano será a retomada das aulas presenciais, que faremos de maneira cautelosa e com participação estratégica de nossos colaboradores e docentes. Em trabalho conjunto da Diretoria, faremos com que nossos alunos ganhem cada dia mais destaque, com um olhar cuidadoso para as atividades acadêmicas e oportunidades de estágio, que são indispensáveis para a formação de cada aluno, que sai da UNIFEV direto para o mercado de trabalho. Agradeço pelo apoio e parceria”, disse.

GESTÃO

A FEV é uma instituição privada, sem fins lucrativos. Sua administração é exercida por uma Diretoria Executiva, composta por sete membros do Conselho de Curadores, além de outros cinco, que compõem o Conselho Fiscal.

O Conselho de Curadores, por sua vez, é um órgão deliberativo superior, composto por 33 membros que representam diversos setores da sociedade.

Tanto a Diretoria Executiva, quanto o Conselho Fiscal são instituídos via eleição entre os membros do Conselho de Curadores. Neste ano, a escolha dos representantes para o triênio 2021 – 2024 se deu por aclamação.