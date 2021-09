Em cerimônia, diretoria da FEV entrega importantes obras à comunidade acadêmica 

Término da gestão Celso Penha é marcado por anúncios e inaugurações; na próxima semana novo evento entregará mais obras.

O Campus Centro da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) foi palco de uma cerimônia festiva, realizada no final desta quinta-feira (16), onde a diretoria da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) realizou a entrega de importantes obras e melhorias estruturais que beneficiarão toda a comunidade acadêmica. As inaugurações e o anúncio de novidades marcam o fim da gestão de Celso Penha Vasconcelos (triênio 2018-2021).

A solenidade foi prestigiada – além da diretoria da instituição, servidores e à comunidade acadêmica – por diversas autoridades públicas como o diretor regional da CDHU, Osvaldo Carvalho, que representou o deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari; já a vereadora Sueli Friosi representou a Câmara Municipal; dentre outros.

O campus da instituição referência em educação, com 55 anos em Votuporanga, foi apresentado aos presentes o novo Memorial Unifev, totalmente repaginado para receber futuras exposições após a retomada das atividades acadêmicas presenciais, previstas ainda para este ano. Evento marcou também a denominação do espaço com o nome do saudoso patrono da Unifev e ex-prefeito de Votuporanga, Dalvo Guedes, que faleceu em setembro do ano de 2020.

Já na área externa, ao lado do memorial, um espaço de convivência do campus que ganhou novo paisagismo e iluminação passou a levar o nome do jornalista Marcelo Oliveira Picerne – o Tielo, que por anos atuou como colaborador da Rádio e TV Unifev. Marcelo faleceu em junho deste ano vítima de complicações da Covid-19.

Ainda entre as entregas e anúncios, a diretoria da FEV comandada por Celso Penha Vasconcelos inaugurou as obras na unidade rural da Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. Desde 2018, a Unifev é parceira da Etec para o desenvolvimento de atividades práticas por parte dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia.

Com espaço amplamente reformado para melhor atender os alunos da Instituição, a construção de uma varanda/rancho; novos banheiros; área de contenção, contrapiso de cimento, novo madeiramento; salas de preparação; e instalação de iluminação em todo o local estão entre as melhorias. E assim, como nas demais obras entregues, as melhorias também trouxeram uma homenagem, desta vez ao saudoso professor Vanderlei Passoni.

Ao Diário, o diretor-presidente da FEV comentou a importância da gestão em meio à pandemia do novo coronavírus: “É desnecessário falar em dificuldades, porque foi um momento difícil para o mundo inteiro. Só que nesses momentos de dificuldades a gente acaba se superando, acaba crescendo e encontrando alternativas que nem nós mesmos sabia que tínhamos capacidade para isso. E, foi o que aconteceu aqui, com ajuda de todos, nós conseguimos enfrentar as dificuldades e ao contrário de uma grande maioria de instituições de ensino no Brasil, nós crescemos e crescemos em um percentual bastante significativo nesse período de crise”, afirmou Celso Penha Vasconcelos.

Ainda de acordo com o gestor, as obras consagram as melhorias realizadas em prol da comunidade acadêmica e que foram planejadas desde o início de sua gestão: “Quando assumimos esta diretoria, sabíamos que os desafios seriam muitos, principalmente pelo cenário educacional, que tem sofrido com a diminuição do número de alunos em todas as instituições de ensino superior brasileiras. Como estratégia, nossa principal ação foi implantar uma política de valorização dos universitários, professores e colaboradores, o que inclui descontos em mensalidades e investimentos diversos em atendimentos e infraestrutura. Por isso, o sentimento é de dever cumprido”, finalizou.