Em campanha pelo interior, Carlão Pignatari comemora favoritismo de Rodrigo Garcia para 2º turno 

Presidente da Alesp visitou oito municípios do noroeste paulista nesta sexta-feira.

O deputado estadual e candidato à reeleição Carlão Pignatari visitou oito municípios do noroeste paulista nesta sexta-feira (16). Ele comemorou junto com eleitores o crescimento do governador Rodrigo Garcia nas pesquisas e o seu favoritismo no segundo turno contra o candidato do PT.

“É a hora da virada! Nosso governador Rodrigo Garcia não para de crescer nas pesquisas. O Datafolha confirma: Rodrigo está em 2° lugar e é o único capaz de vencer o PT no segundo turno das eleições! Por isso peço o voto em Rodrigo Garcia. O único capaz de avançar com São Paulo”, disse Carlão.

Neste sábado, dia 17 de setembro, inclusive, Carlão e Rodrigo promovem um grande encontro com prefeitos do interior. Será a partir das 9h, em Votuporanga. “Vamos mostrar todas as conquistas e realizações pelo interior, e reforçar as propostas para os próximos quatro anos”, afirmou.

Campanha

Nesta sexta-feira, Carlão iniciou a agenda em Votuporanga com um encontro com eleitores. Depois, ele participou de uma reunião com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Noroeste Paulista, que realiza ações para o bem-estar de todos.

Em seguida, o deputado partiu para Estrela d’Oeste, onde fez uma carreata com políticos e lideranças locais. Ele cumprimentou e falou com eleitores, apresentando todas as conquistas do seu mandato para o município. O mesmo aconteceu nas cidades de Paranapuã e Mesópolis.

“O interior de São Paulo nunca foi tão promissor como agora. Isso se deve ao trabalho do nosso governador Rodrigo Garcia e dos deputados parceiros que trabalham para melhorar a vida de todos os paulistas, e não apenas de determinados grupos. Vamos vencer essas eleições”, disse Carlão Pignatari.

Em Populina, o presidente da Alesp foi recebido pelo prefeito Adauto Severo. Eles fizeram uma carreata na cidade e cumprimentaram eleitores. Em Turmalina, Carlão conversou com a população e visitou o distrito de Fátima Paulista, importante referência para os moradores da região.

Por fim, Carlão Pignatari encontrou eleitores em Dolcinópolis e participou de uma carreata em Vitória Brasil. “Estamos a praticamente duas semanas das eleições. Conto com o voto de vocês para continuar trabalhando ainda mais pelas nossas cidades e pela nossa população do interior”, afirmou.