Em busca de Sesc, Meidão se reúne com o presidente do Sindicato do Comércio 

Vereador tratou com João Herrera Martins, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga, a possibilidade de uma unidade do Sesc no município.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) recebeu em seu gabinete no Palácio 8 de Agosto, sede do Poder Legislativo votuporanguense, na manhã da última sexta-feira (16.fev), para uma visita de cortesia, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga, João Herrera Martins.

Na oportunidade conversaram sobre temas importantes para o município e para melhorar a qualidade de vida da população. Entre os principais tópicos da reunião, a viabilização de uma unidade do Sesc na cidade, similar às que existem em outros municípios, como São José do Rio Preto, por exemplo.

O Sesc (Serviço Social do Comércio) foi criado em 1946 com o compromisso de que empresários do setor colaborassem com o cenário social por meio de ações que beneficiassem empregados e seus familiares com melhores condições de vida e desenvolvimento de suas comunidades de residência. Com o passar do tempo, esse trabalho foi estendido a toda a população, como forma de cooperar com a sociedade e contribuir para a igualdade social.

Durante a reunião, o vereador e o presidente do sindicato que representa os comerciantes falaram sobre a importância regional de um Sesc em Votuporanga, já que o mais próximo está a mais de 80 quilômetros de distância.

“Foi uma reunião produtiva com o vereador Meidão. Ele apresentou a sua boa vontade e a determinação de buscar que a cidade construa o seu Sesc. Tivemos uma importante conversa que pode, quem sabe, resultar em breve em grandes conquistas para Votuporanga e toda a região”, comentou João Herrera Martins.

O vereador Meidão está buscando alternativas e deve falar em breve com o prefeito Jorge Seba (PSD) para que uma área seja disponibilizada pelo município para a construção do Sesc Votu. O investimento em obras para a estrutura do Sesc deve contar com quadra esportiva, piscinas, lanchonete e muito mais.

“Tenho certeza que a participação e empenho do presidente João Herrera no processo abrirá muitas portas para que o município tenha uma unidade do Sesc, como já foi possível no passado com a viabilização do Sebrae, Senai, Senac e Sest/Senat”, afirmou Mehde Meidão.