Em Brasília, Wartão busca recursos para entidades assistenciais de Votuporanga 

Durante reunião no gabinete do deputado federal e vice-líder de Governo na Câmara, Jonas Donizzete, ex-vereador expôs dificuldades e pediu ajuda.

O ex-vereador e um dos expoentes do PSB na região de Votuporanga, Walter José dos Santos, o popular Wartão, não cessa as suas atividades em busca de melhorias para a população mais carente de Votuporanga. Nesta semana, aproveitando da sua ótima relação com lideranças nacionais do partido, o qual está incluído o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele solicita a liberação de recursos importantes para as entidades assistenciais que prestam serviços fundamentais no município e na região.

Uma das reuniões de Wartão foi no gabinete do deputado federal por São Paulo pelo PSB e vice-liderança de Governo na Câmara, o jornalista e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizzete. Receptivo, Jonas mais uma vez mostrou seu carinho com a nossa região e a sua atenção com as demandas de Votuporanga. O deputado comprometeu a prestar o seu apoio após se solidarizar aos pedidos de Wartão.

Em conversa franca, Wartão mostrou sua profunda preocupação com as dificuldades financeiras enfrentadas pelas entidades assistenciais de Votuporanga que lutam mês a mês para manter suas contas em dia e, com isso, as portas abertas para os atendimentos a milhares de famílias necessitadas. “Levei ao deputado essa situação preocupante. Sabemos que a população é solidária, que as entidades são guerreiras, mas estão precisando muito de ajuda. O deputado, grande amigo e conhecedor de Votuporanga e da nossa região, comprometeu-se a ajudar e a atender aos nossos pedidos”, destaca Wartão.

O ex-vereador apresentou, por meio de ofícios das entidades Recanto Tia Marlene, Associação Antialcoólica, Lar Frei Arnaldo, Associação Terapêutica Quebrando as Correntes Unidos pela Fé (Valentim Gentil), pedidos para liberação de recursos financeiros para manutenção de vários serviços e atendimentos, bem como a aquisição de ambulâncias e veículos utilitários que seriam fundamentais para a realização de trabalhos e tarefas do dia a dia, com benefícios revertidos diretamente aos atendidos. “É o nosso papel. A nossa luta segue de fortalecer as entidades assistenciais de Votuporanga. Não podemos deixar essas pessoas que ajudam tantas famílias desamparadas de auxílio e de melhores condições. Esse é o meu compromisso”, afirma o Wartão.

Já o deputado Jonas Donizzete elogiou pela sua persistência em buscar melhorias para Votuporanga e região. “O Wartão trabalha bastante. Veio até aqui, trouxe os ofícios das entidades, falou da sua preocupação e nós nos comprometemos a buscar ajudar e a atender todas essas demandas. Parabéns, Wartão, pelo seu trabalho”, disse o deputado federal do PSB.