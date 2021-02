Em Brasília, Seba busca mais de R$ 8 milhões junto aos deputados

Prazo para apresentação de emendas parlamentares ao orçamento de 2021 termina na segunda-feira (1º); Seba visitou deputados e levou as demandas.

O prefeito Jorge Seba cumpriu agenda em Brasília/DF, nesta terça e quarta-feira, em busca de recursos do Governo Federal, através das emendas parlamentares, cujo prazo para apresentação ao Orçamento Geral da União 2021 termina na próxima segunda-feira (1º). Os valores solicitados somam mais de R$ 8 milhões para diversas áreas: saúde, mobilidade urbana, infraestrutura, cultura, turismo, esportes, entre outros.

“Este é o momento de trazermos as nossas demandas aos deputados federais para 2021. O orçamento do Município é limitado e temos grandes propostas para Votuporanga, por isso precisamos buscar esses recursos nas esferas federal e estadual e um dos meios são as emendas parlamentares”, explicou Seba.

Cada parlamentar pode apresentar emendas individuais impositivas (que obriga o Executivo a cumpri-las) ao orçamento deste ano, sendo que metade dos recursos tem destinação assegurada para a saúde. Cada deputado tem R$ 16,2 milhões distribuídos em até 25 emendas.

Na terça-feira (23), Seba esteve com o deputado federal, Baleia Rossi (PMDB), e solicitou R$ 450 mil para aquisição de um aparelho de Raio-X, que será destinado ao Mini-Hospital do Pozzobon.

Para o deputado Fausto Pinato (PP), com quem o prefeito esteve na quarta-feira (24), os recursos somam mais de R$ 3,3 milhões, para pavimentação asfáltica da 1ª etapa do Anel Viário de Votuporanga e obras de drenagem urbana em diversos pontos da cidade que sofrem com alagamentos. Seba também quer renovar a frota de ambulância, cujos veículos estão sucateados e pediu à Pinato novas unidades móveis.

Seba esteve ainda com o deputado federal, Luiz Carlos Motta (PL), para pleitear R$ 1,3 milhões para 2021, sendo R$ 500 mil para revitalização e adequações do Parque da Cultura, R$ 200 mil para reformas de campos de futebol nos bairros e R$ 600 mil para construção de um Centro Comunitário no bairro Sonho Meu.

Seba esteve ainda com o parlamentar Geninho Zuliani (DEM) para oficializar o pedido de R$ 1 milhão para construção da ciclovia na Estrada do 27 e também R$ 208 mil para ações do Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar.

Foram ainda protocolados pedidos no gabinete dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL) para instalação de alambrado e sistema de monitoramento no Centro de Eventos; e Tiririca (PL) para revitalização, modernização e ampliação da Escola Municipal de Artes, que fica no prédio da antiga Biblioteca Municipal.

Outros R$ 300 mil também foram solicitados aos deputados Capitão Derrite, Capitão Augusto, Coronel Tadeu e Eduardo Bolsonaro para instalação de câmeras de monitoramento no Município. Seba também esteve com o parlamentar do PSL, General Peternelli, que se comprometeu a destinar R$ 100 mil para infraestrutura urbana.