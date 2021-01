Em boletim parcial, Votuporanga registra 19 novos casos de Coronavírus 

Número de hospitalizados subiu para 18, sendo 6 em UTI; Secretaria da Saúde informou que deixará de divulgar boletins aos domingos e feriados.

Neste sábado (9), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 19 novos casos de Covid-19, totalizando 7.096 infectados.

De acordo com a Pasta, o número de hospitalizados subiu para 18, sendo 6 em UTI; destes 17 foram diagnosticados com Coronavírus e 1 ainda aguarda resultado.

A Secretaria ainda informou que as amostras enviadas para um laboratório em São José do Rio Preto/SP não tiveram resultados contabilizados até a divulgação do boletim.

Ainda segundo a Pasta, Secretaria deixará de divulgar boletins aos domingos e feriados, sendo os dados incluídos no informe do dia útil seguinte. A medida teria sido tomada tendo em vista que, nessas datas, os laboratórios referenciados pela Secretaria de Estado da Saúde normalmente também não enviam os resultados aos municípios.