Em Belém, Lucas Perri recebe carinho da torcida: “Nosso paredão” 

Goleiro do líder do Brasileirão demonstra gratidão: “Quero agradecer o carinho do torcedor do Botafogo e de todos que gostam e acompanham o meu trabalho”

O goleiro Lucas Perri foi convocado pra seleção brasileira após o corte de Bento, do Athletico-PR, por lesão. A ida do jogador foi bastante celebrada pelos torcedores paraenses que torcem para o Botafogo.

“Não estávamos muito animados por não ter nenhum jogador do time que está sobrando no Brasileiro, líder absoluto. Não tínhamos nenhuma expectativa de reunir para torcer, mas quando veio a confirmação do nosso paredão, que não deixa passar nenhuma bola. Lucas Perri está fazendo um excelente trabalho e está com chance de brigar pela titularidade na próxima Copa do Mundo”, conta o alvinegro Douglas Solano.

Lucas Perri foi um dos primeiros jogadores a chegar em Belém na segunda-feira. Ele, Nino, André e Raphael Veiga fizeram um trabalho regenerativo no Mangueirão e, na volta para o hotel, foram recepcionados por torcedores. Perri fez questão de atender a todos, pra alegria dos botafoguenses presentes.

“Quando veio essa confirmação, nos animamos para torcer e prestigiar o grande goleiro da seleção brasileira e do Botafogo. Inclusive, um goleiro muito simpático. Veio nos dar um abraço, um autógrafo. Veio aqui prestigiar a torcida botafoguense do Pará”, conclui Douglas Solano.

O goleiro também agradeceu o carinho da torcida: “Quero agradecer o carinho do torcedor do Botafogo e de todos que gostam e acompanham o meu trabalho. Podem esperar de mim que eu trabalhe muito e que, se Deus quiser, a gente consiga trazer os resultados para o Brasil.”

Entre o fim da noite de segunda-feira e as primeiras horas da terça-feira, os demais atletas chegaram à capital paraense. Neymar chegou em voo particular, logo depois 12 atletas que atuam na Europa foram recepcionados pela torcida eufórica na frente do hotel. Rodrygo, Casemiro e Bruno Guimarães vieram no início da madrugada.

O Brasil encara a Bolívia nesta sexta-feira, a partir das 21h45, no Mangueirão, em Belém. A partida marca a estreia das seleções nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

*Com informações do ge