Em alusão ao Dia da Árvore, LEO Clube de Votuporanga planta 20 mudas 

O evento com o plantio foi realizado no último domingo (18) e visa incentivar e contribuir na busca por um futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental.

O LEO Clube de Votuporanga realizou no último domingo (18.set), em alusão ao Dia da Árvore, celebrado nesta quarta-feira, 21 de setembro, o plantio de 20 mudas na Reserva Ambiental Dr. Onivaldo Paulino Reganin, no bairro Jardim Baldissera, em Votuporanga/SP. O espaço fica próximo às obras do shopping.

A ação de plantio contou com a presença de integrantes do LEO Clube, a presidente do Lions Clube de Votuporanga, Maristela Maranho, Conselho do Meio Ambiente, servidores da Saev Ambiental e com o apoio de técnicos e especialistas do Departamento de Meio Ambiente da autarquia.

Ao Diário, o presidente do LEO, João Vitor Ferrarez, explicou a motivação por trás da iniciativa. “A importância pra gente é o fato de podermos estar ajudando o meio ambiente, nós como jovens, podermos estar plantando uma árvore para que no futuro possa passar lá e ver essa árvore crescendo, ver que nós estamos ajudando o nosso meio ambiente; além de influenciar outros jovens, para que eles vejam isso e sigam o exemplo. Para que juntos possamos ajudar o nosso planeta, porque ele é nosso e nós devemos cuidar dele.”