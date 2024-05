Em alerta com multa baixa, Corinthians abre conversas para renovar com goleiro Carlos Miguel 

Substituto de Cássio, agora no Cruzeiro, tem contrato com o Timão até o fim de 2025.

Consolidado como novo titular do gol do Corinthians após a saída de Cássio para o Cruzeiro, o goleiro Carlos Miguel abriu conversas com a diretoria do Timão para renovar contrato.

O jogador ainda tem mais um ano e meio de vínculo, mas a diretoria alvinegra quer valorizar Carlos Miguel e se proteger contra eventuais investidas de outros clubes para contratá-lo.

A partir de janeiro de 2025, a multa rescisória do goleiro para clubes do exterior será reduzida drasticamente: “Carlos Miguel tinha um contrato que a multa até dezembro era 50 milhões de euros. Em janeiro, se torna 4 milhões de euros. Nunca vi isso. Já chamamos empresário, Carlos quer ter sequência, conversei com ele. Certeza que não teremos problema. Que ele siga a carreira, até se aposentar no Corinthians”, disse o presidente Augusto Melo, ao canal “Cross”.

Contratado em 2021 após rescindir com o Internacional, Carlos Miguel já havia renovado contrato com o Corinthians em 2023, quando ganhou aumento salarial. Ainda assim, os vencimentos dele não são compatíveis com o de um titular absoluto da equipe.

No passado, o goleiro chegou a receber sondagens para sair, mas reafirmou o desejo de permanecer no Timão e brigar por posição. A oportunidade aguardada chegou agora, com António Oliveira o fixando na meta corintiana.

Carlos Miguel tem 22 partidas pelo Corinthians, sendo 11 nesta temporada.

*Com informações do ge