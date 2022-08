Em abordagem, mulher tenta tirar arma de PM para atirar contra o marido 

Caso foi registrado em São José do Rio Preto/SP; mulher foi detida.

Uma mulher de 28 anos foi detida após agredir o marido a pedradas e tentar tirar a arma de um policial militar para atirar contra o homem. O caso foi registrado na noite do último domingo (31.jul), na Vila Anchieta, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações, os policiais militares foram chamados até a casa dos envolvidos para atender a uma ocorrência de agressão entre familiares. No local, a corporação foi informada que a mulher teria iniciado uma discussão com o marido e, para acalmar os ânimos, o homem teria ido na igreja.

A mulher seguiu o parceiro e o atacou com uma pedrada na cabeça dentro do local religioso. Na casa do casal, a televisão e os objetos estavam quebrados. A sogra da suspeita informou que também foi agredida pela nora.

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, a mulher ainda teria tentado tirar a arma que estava travada na cintura do policial militar. Ela precisou ser contida com força moderada e acabou detida e encaminhada para a delegacia.

O marido não quis representar criminalmente contra a mulher. Ela será investigada por lesão corporal e ameaça.