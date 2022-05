Em 72 horas, Polícias de SP apreenderam mais de 960 tijolos e 24 mil porções de drogas

Flagrantes ocorreram em diferentes regiões do Estado de SP; somando apenas os tabletes, foram recolhidos mais de 800 quilos de drogas.

Na última quinta-feira (28), integrantes do 5° Batalhão de Polícia de Choque – Canil (BPChq-Canil), com apoio dos cães Aisha e Machi, apreenderam 17 tijolos, um saco a granel e 510 porções de maconha; 322 porções de crack; e 89 pinos e 9,3 quilos a granel de cocaína. Além disso foram recolhidos uma pistola calibre .45, uma pistola nove milímetros e um revólver .44, bem como oito carregadores de diversos calibres, um adaptador de pistola, 100 munições, um rádio comunicador, uma faca, três balanças de precisão e três sacos com microtubos plásticos. Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante. A ação ocorreu em Santos.

Na mesma data, em Sorocaba, a operação “Marco Zero”, da PM, prendeu 10 pessoas e apreendeu 1.138 porções de maconha, uma pedra de crack, duas sacolas com cocaína, um simulacro de arma de fogo, quatro balanças de precisão e R$ 621 em espécie.

Em Guarujá, no litoral paulista, uma ação da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, da Polícia Civil, resultou na apreensão de 50 tijolos de cocaína, que somaram 54,9 quilos.

Sexta-feira

No dia 29 do mês passado, uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), resultou na apreensão de 321 tabletes de maconha, que somaram 212,1 kg, e na prisão de dois suspeitos, em Presidente Pruente, no interior paulista. As drogas estavam no interior de um veículo.

Em outro flagrante, realizado pela Deic de Santos, desta vez em São Vicente, ocorreu na mesma data e terminou com o recolhimento de 82 tijolos de cocaína, que totalizaram 87 kg.

Para finalizar o dia, integrantes do 1º Distrito Policial de Carapicuíba participavam da operação “Cidade Mais Segura” quando prenderam em flagrante um homem que ocultava dentro da sua residência 3.372 porções de cocaína, 453 pedras de crack e 2.053 porções de maconha, perfazendo um total de cerca de 10 kg de drogas. As substâncias foram apreendidas.

Sábado

As últimas apreensões de relevância ocorreram neste sábado (30).

Na ocasião, dois flagrantes realizados pelo 2º BPRv, nos municípios de Penápolis e Palmital, resultaram na apreensão de 389 tabletes de maconha, que somaram cerca de 355 kg. Três pessoas foram presas nas ações.

Na zona oeste de São Paulo, por sua vez, uma ação do 5º BPChq-Canil, também com apoio da cadela Aisha, permitiu localizar e recolher três sacos a granel e 4.161 porções de cocaína; 64 porções, um saco a granel e dois tijolos de maconha; 625 porções e um saco a granel de crack; um porções de haxixe; além de uma máquina seladora e 30 mil microtubos para armazenamento de drogas. As substâncias foram encontradas no bairro Raposo Tavares.

Ainda na Capital, um flagrante do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) possibilitou prender três pessoas por tráfico de drogas e apreender 9.667 porções de cocaína, 282 de maconha, 60 de crack, bem como 21 frascos de lança-perfume e uma quantia em dinheiro de R$ 76,00. A ação ocorreu no bairro Morro Doce.

Por fim, integrantes 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), interceptaram um caminhão frigorífico, durante à noite, próximo à Ponte João Dias, na Marginal Pinheiros, resultando na prisão em flagrante do motorista. Ele foi detido por estar transportando 100 tijolos de cocaína, que somaram 108,3 kg, os quais estavam escondidos sob algumas caixas de frios.

1º de maio

Neste domingo (1º), outro flagrante do 5º BPChq-Canil, com apoio da cadela Dara, permitiu abordar um casal e apreender 102 porções e dois tijolos de maconha, 20 porções de cocaína e outras 162 de crack, além de um galão de cinco litros com lança-perfume, duas balanças de precisão, 200 microtubos, uma faca, um martelo, dois cadernos com a contabilidade do tráfico, dois celulares, uma mochila, uma pochete, um funil, um rolo de papel filme e R$ 5.455,25 em espécie. A ação ocorreu em um imóvel na Rua André Dias, no Morumbizinho – zona oeste de São Paulo.

