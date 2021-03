Em 48 horas, Votuporanga registra 6 mortes e 79 casos positivos

Sem vagas de UTI, município acumula 8.719 moradores infectados pela Covid-19, dos quais 155 vieram a óbito e 8.210 estão recuperados.

No domingo (7) e nesta segunda-feira (8), Votuporanga/SP registrou mais 79 casos positivos de coronavírus e 6 novas mortes provocadas pela doença, totalizando 155 óbitos confirmados e 8.719 infectados.

De acordo com o boletim epidemiológico, 54 votuporanguenses estão hospitalizados, sendo 28 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva); todos diagnosticados com COVID-19.

Ainda segundo o documento, as vítimas fatais são três mulheres com 42, 71 e 85 anos, e três homens com 48, 52 e 54 anos.

Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação na UTI na Santa Casa continuava registrando 100%.

Vacinômetro municipal contabiliza 11.745 doses aplicadas, sendo 8.283 em 1ª dose; sendo que 3.462 já receberam também a 2ª dose da vacina.