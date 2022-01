Em 11 dias, Saúde de Votuporanga faz 2,6 mil atendimentos a moradores com sintomas gripais 

Número de atendimento equivale a 2,7% da população do município, que é de aproximadamente 96 mil pessoas. Imunização foi retomada nesta quarta-feira após a chegada de novo lote de vacinas.

Em 11 dias, Votuporanga/SP fez mais de 2,6 mil atendimentos a moradores que apresentaram sintomas gripais e aguardam resultados de exames.

O número é equivalente a cerca de 2,7% da população do município, que é de aproximadamente 96 mil pessoas, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para tentar evitar o avanço da doença, o município decretou medidas restritivas relacionadas a festas.

De acordo com o documento, organizadores precisam solicitar a liberação do evento à prefeitura. Já os participantes devem apresentar comprovação de imunização completa ou teste negativo da doença nas últimas 24 horas, bem como usar máscaras de proteção e manter o distanciamento.

Campanha de vacinação é retomada

Nesta quarta-feira, o município fez a aplicação das doses dos imunizantes contra a Covid-19 até às 15h nos postos da Capela Santo Expedito. Também no plantão de imunização no Assary Clube de Campo, localizado na Avenida João Gonçalves Leite, 5394, até às 20h. Interessados devem apresentar documentos pessoais e o cartão que comprove o recebimento da dose anterior, pra quem for receber a segunda ou dose de reforço.