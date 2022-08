Ellen Menezes Store inaugura novo ponto na Rua das Américas

Loja está instalada na esquina das ruas das Américas e Alagoas em ponto nobre de Votuporanga.

A Ellen Menezes Store reinaugurou suas instalações no ultimo sábado (6). Agora, com mais diversidade em acessórios e roupas femininas, está instalada em ponto nobre na esquina das ruas das Américas e Alagoas. Ellen Menezes, proprietária da loja recebeu amigos, familiares, clientes em um concorrido café da manhã que acabou se estendendo por toda tarde de sábado.

Quem conhece a Ellen Menezes não sabe como foi sua trajetória para chegar até aqui, então ela mesma conta.

Tudo começou em 2016 com pequenas vendas de acessórios com a marca Ellen Menezes Acessórios. O atendimento era com maletas na casa das amigas, familiares e na faculdade que eu cursava. Logo que comecei a vender os acessórios já criei uma pagina para divulgar meu trabalho no instagram e facebook. Na época eu ainda trabalhava em CLT, mas sempre com a vontade e o pensamento em ter minha independência profissional.

Com o tempo as demandas das vendas foram aumentando e trabalhar em outra empresa começou a atrapalhar as minhas vendas, foi onde decidi pedir demissão e trabalhar por conta própria, montei um pequeno espaço na casa da minha mãe para organizar estoque e atender minhas clientes.

Em 2018 montei minha primeira loja somente de acessórios e com ela veio o nome Ellen Menezes Store, localizada em uma galeria da cidade com as vendas de semi joias, bijuterias e bolsas. O quiosque foi minha paixão durante 2 anos. Em 2020 veio a pandemia e todo o comércio fechou, durante esse tempo com o quiosque fechado decidi começar a realizar mais um sonho que era começar a vender roupas, fui fazendo pequenos investimentos, comprava um tanto, vendia e comprava mais. Todas as compras feitas online, pois o comércio em geral ainda estava fechado.

Alguns meses após o primeiro lockdown foi liberada a abertura do comércio, mas com restrições. Voltei a atender no quiosque. Ficava meio período na loja física e meio período trabalhando de casa com os condicionais de roupas. Consegui manter o quiosque e o atendimento das roupas até fevereiro de 2021. A demanda das roupas também foi aumentando e já estava meio impossível fazer os dois atendimentos em locais diferentes. E ainda estávamos atravessando a pandemia, nesse período não estava compensando pagar aluguel. Foi quando conversando com meu marido chegamos a conclusão de fechar o quiosque e voltar o atendimento em casa e com sacolas personalizadas na casa das clientes.

Em fevereiro de 2021 fechei o quiosque e voltei a atender em um espaço que montei na casa da minha mãe. O tempo foi passando, a demanda das clientes e as vendas aumentando e o sonho de ter uma loja maior, um espaço lindo e aconchegante para atender as clientes sempre em nosso coração. Foi quando apareceu a oportunidade de abrir a Ellen Menezes Store com roupas e acessórios aqui onde estamos hoje. Depois de muita conversa com meu marido Junior que sempre esteve e está ao meu lado me incentivando e apoiando, resolvemos colocar tudo no papel com o apoio de consultorias no Sebrae. E assim a loja foi pegando forma e saindo do papel, e o que era apenas um sonho que parecida estar tão distante se tornou realidade.

Hoje eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade e graça recebida, ao meu marido por todo apoio e companheirismo, aos nossos familiares e por todas as maravilhosas que estão na loja no dia a dia.