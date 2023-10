Eliminatórias: Raphinha tem lesão na coxa e deve desfalcar Seleção 

A Seleção volta a campo no dia 12 de outubro, em Cuiabá, para enfrentar a Venezuela, pela terceira rodada das Eliminatórias.

O Barcelona divulgou na manhã do último sábado o boletim médico do atacante Raphinha. O brasileiro passou por exames que diagnosticaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O tempo de recuperação mínimo previsto para esse problema é de três semanas, o que deve deixá-lo fora dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias.

Raphinha sentiu a lesão aos 33 minutos do primeiro tempo contra o Sevilla. Ele foi substituído, mas a imprensa catalã informava, ainda na sexta, que a lesão deveria afastar o brasileiro por um mês. A expectativa do Barcelona é contar com seu camisa 11 no clássico com o Real Madrid, no dia 28 de outubro.

Raphinha foi chamado na primeira lista de Fernando Diniz para o lugar de Vinicius Junior, lesionado à época. Na segunda convocação, o jogador do Barcelona foi chamado desde o início, mas agora deve ser cortado. O técnico da Seleção fez uma troca recente, na lateral esquerda: Caio Henrique teve lesão no joelho esquerdo e deu lugar a Guilherme Arana.

Raphinha tem seis jogos pelo Barcelona na temporada, com dois gols e três assistências. Ele foi titular dos dois primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias e fez um gol na goleada por 5 a 1 contra a Bolívia.

A Seleção encara a Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, e depois vai a Montevidéu enfrentar o Uruguai, no dia 17. Os jogadores devem começar a se apresentar para o time de Fernando Diniz a partir do dia 7.