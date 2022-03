Eliminatórias: Peru, Colômbia e Chile buscam vaga na repescagem

As três seleções têm chances de avançar na última rodada nesta terça.

As seleções de futebol de Peru, Colômbia e Chile disputarão nesta terça-feira (29.mar) uma vaga na repescagem intercontinental para a Copa do Mundo do Catar, com a seleção de Ricardo Gareca melhor posicionada contra um rival que, apesar de eliminado, foi bem em sua última apresentação.

A Eliminatória Sul-Americana termina na terça-feira (29). A seleção peruana aparece na quinta posição da tabela com 21 pontos, seguida pela Colômbia, com 20, e Chile, com 19. Brasil, Argentina, Equador e Uruguai já garantiram a classificação direta para a Copa do Mundo.

Os três têm chance de enfrentar o desafiante asiático em junho, que será decidido em duelo entre Austrália e Emirados Árabes Unidos ou Iraque. A qualificação sairá de uma única partida a ser disputada em campo neutro em meados de junho.

¡En casa! ❤️ Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrena en el Estadio Nacional a un día del encuentro ante la @Albirroja 🇵🇾. Mañana esperamos tu aliento en estas cuatro tribunas 🥁⚽️.#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/A7frvl1a0J — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 28, 2022

O Peru receberá o Paraguai, que foi eliminado há duas rodadas, mas melhorou seu desempenho na vitória por 3 a 1 sobre o Equador na quinta-feira. Gareca não poderá contar com o atacante André Carillo, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Uruguai.

A Colômbia, por sua vez, pode ter um desafio mais leve ao visitar a Venezuela, que perdeu para a Argentina na sexta-feira e está na parte inferior da tabela.

“Chegamos a uma instância que não queríamos, não (dependemos) só de nossos resultados, mas também de outros resultados. São momentos difíceis, são momentos de ansiedade, de muita carga emocional”, disse o técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda, no domingo (27).

O Chile enfrenta um cenário mais complexo depois de ser goleado pelo Brasil por 4 x 0 na semana passada e ter como rival o Uruguai, que venceu o Peru para garantir vaga na Copa do Mundo. Mas seu técnico Martín Lasarte disse estar confiante no espírito de seus jogadores, apesar da “dor da derrota”.

*Informações/Reuters