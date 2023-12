Eliminações e rebaixamento: Santos fica longe de metas e deixa de faturar R$ 43 milhões 

Orçamento para esta temporada previa vice paulista, sexto lugar no Brasileiro e R$ 57 milhões em premiações; no fim, porém, desempenho esportivo rendeu bem menos.

O Santos não atingiu nenhum dos objetivos previstos pela direção do clube na temporada de 2023. No orçamento para este ano, o Peixe previa aumento significativo em premiações com, pelo menos, o vice-campeonato paulista e o sexto lugar no Brasileirão.

No entanto, o cenário esteve longe de se concretizar. A temporada santista foi de irregularidade em campo, com trocas constantes no comando técnico e do futebol, que resultaram em campanhas decepcionantes no Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão, que viu o rebaixamento inédito do Peixe.

A gestão Andres Rueda previa que o Santos fosse receber algo em torno de R$ 57 milhões, de acordo com a previsão orçamentária de 2023. Porém, com as quatro competições somadas, os valores conquistados com premiações ficaram em aproximadamente R$ 13,6 milhões.

Uma diferença significativa de R$ 43,4 milhões entre o que estava previsto e o que de fato entrou nos cofres.

No Campeonato Paulista, a diretoria planejava ir até a final. Um título estadual renderia ao clube R$ 5 milhões, enquanto o vice recebe um prêmio de R$ 1,65 milhão. Só que o Santos foi eliminado na fase de grupos. O clube ficou na 11ª colocação, com uma premiação de R$ 180 mil.

Já na Copa do Brasil, o Peixe caiu nas oitavas de final, para o Bahia. O orçamento previa que a equipe avançasse até as quartas de final da competição. Com isso, o Santos deixou de receber R$ 4,3 milhões. Mas acumulou 8,5 milhões nas fases anteriores.

O Peixe também decepcionou na Copa Sul-Americana. O Santos esperava atingir as quartas de final, o que poderia render pouco mais de R$ 10 milhões. Contudo, o clube caiu ainda na fase de grupos, acumulando somente 1 milhão de dólares em premiação (cerca de R$ 4,9 milhões na cotação atual).

Porém, o maior desfalque se deu justamente no Campeonato Brasileiro. A gestão Andres Rueda estipulou como meta o 6º lugar, que terminou com o Red Bull Bragantino. Pela colocação, a equipe de Bragança Paulista recebeu R$ 35,5 milhões. Com o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Santos não receberá um centavo sequer em premiação.

